扯侯友宜處理鄭南榕嫁禍徐巧芯 網友判拘役

2019-07-30 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北市議員徐巧芯。記者楊正海/攝影 分享 facebook 江姓網友去年在「PTT」PO文，下標題「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民，就把票投給他」，被台北市議員徐巧芯提告加重誹謗罪；台北地院審理，江否認犯罪，未和徐和解，法官今天依加重誹謗罪判江拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

去年9月，前促轉會副主委張天欽被爆料在內部會議提及「除垢」時，稱「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」，欲操作新北市長侯友宜在「鄭南榕事件」的角色；9月14日，要參選台北市議員的徐巧芯參加政論節目討論。

徐巧芯後來發現，有網友上PTT八卦版PO文，並下標題「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民，就把票投給他等」，認為網友涉加重誹謗、違反選罷法，向選區松山分局報案，警方找到PO文的江姓網友，江被起訴。

法院開庭，江否認犯罪，稱文字就是節目對話的場景主題，主題是侯友宜再幹掉一次鄭南榕等，他的發言有釋字509號的適用，且所下的標題屬於政治性評論，是針對可受公評之事而為評論。

不過，法官審理認為，徐巧芯接續同節目另一來賓發言，且與「鄭南榕」、「侯友宜」無關，江姓網友未舉出任何證據資料，驟然將其個人臆測的事，透過「PTT 網站」八卦版公開發表，難以認定為善意且合理的評論，成立加重誹謗罪。