前汐止市長「放水」祭祀公業 符合減刑規定改判6年

2019-07-30 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前汐止市長黃建清被控「放水」核准祭祀公業保儀大夫的派下員證明，讓管理人蔡宏昇順利請領補償費，黃被當時承辦人王玉升檢舉，一審判刑11年，高院更二審今天宣判，認為黃符合刑事妥速審判法規定減刑，依圖利罪判刑6年，褫奪公權4年，仍可上訴。

判決指出，祭祀公業保儀大夫在法規上屬「神明會」，而非「祭祀公業」，土地移轉不易，而祭祀公業保儀大夫部分土地被台鐵徵收後，有高達6千萬餘元的補償費。蔡宏昇多次申請變更管理人、申請派下員證明，被王玉升打回票，便透過樁腳認識黃建清。

黃建清2007年11月開始，要求將祭祀公業業務交給親信張漢民承辦，並多次要求張盡速辦理公告，最後核章「放水」祭祀公業保儀大夫。王玉升被調職後向檢調檢舉，案情因此曝光。

案件纏訟多年，黃建清今天被高院更二審判刑6年，褫奪公權4年。高院認為，黃建清當時身為汐止市長，濫權核可圖利債權人，有辱官箴惡性非輕，但本案適用速審法減刑規定，因此減輕他的刑度。