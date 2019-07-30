邵族傳統領域公告遭撤銷興訟 族人擬北上聲援

2019-07-30 14:22 中央社 南投縣30日電



原住民族委員會公告劃設邵族傳統領域，行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷，邵族人不服提起訴訟，台北高等行政法院明天開庭，邵族人將北上聲援，期盼司法能將正義歸還邵族。

原住民族委員會去年公告劃設邵族傳統領域，南投縣政府、魚池鄉公所不滿而提出訴願，行政院訴願審議委員會審議後，認為諮商會議未邀集全部公有土地管理機關、原民會也未就南投縣政府所提爭議再會商等理由，在今年1月18日依訴願法第81條，決定原處分撤銷。

針對邵族傳統領域公告遭撤銷，邵族族人提告行政院，盼法院判決撤銷行政院訴願會的決定，台北高等行政法院明天開庭，邵族族人將北上聲援律師。

邵族民族議會、邵族文化發展協會發出聯合聲明指出，邵族傳統領域土地範圍公告，行政院訴願決定書僅表示「程序不無瑕疵」，但未否定邵族傳統領域土地的歷史事實。

聲明表示，針對邵族傳統領域公告遭撤銷，會要求原住民族委員盡速補正，完備後再行公告；並敬告政府遵守聯合國原住民族權利宣言，落實原住民族基本法。

邵族民族議會、邵族文化發展協會指出，邵族伊達邵部落依法申請劃設原住民族土地，但實踐原住民族歷史正義一路阻礙重重、跌跌撞撞，衷心期盼司法能將正義歸還邵族，眷顧邵族捍衛傳統領域土地決心。