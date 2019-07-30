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律師要醫師預測殺人再犯可能 法官：拿水晶球？

2019-07-30 13:51聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，撤銷、發回更審。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，今傳鑑定人、精神科司法精神醫學中心主任鄭懿之作證，湯的辯護律師圍繞刑事責任能力、控制能力與再犯可能性提問，鄭回答「以後會不會再發生不是我能回答的」；審判長也好奇要醫師回答「再犯可能性」像是拿著水晶球再看，心理學有預測別人行為的功能嗎？鄭說，動態世界發生什麼沒人知道。

湯景華(53歲)2014年和餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。一、二審均判湯景華死刑，但最高法院認為湯多年前患有精神官能症，但高院未請醫學專家鑑定行為時有無因精神障礙或心智缺陷影響，導致辨識能力降低，撤銷死刑判決。

湯和辯護律師主張無罪。律師詰問湯景華就審能力，鄭懿之醫師表示要理性的人回答法律名詞也有困難，但不是要懂法律名詞才能參與，她認為被鑑定人(湯景華)是「完好的、沒有問題」。

鄭懿之回答律師提問，指湯在2002年曾看過憂鬱、2008年看過焦慮，2010年則要求醫師寫下精神官能症病歷，但湯的憂鬱症沒那麼嚴重，主要是情緒反應與情緒困擾；2001年是因太太離去、要照顧母親與孩子，而現下則是因為法律糾紛。鄭說，兩件事各有其脈絡，不能等同視之，一般人遇到這些事也會睡不好，所謂適應障礙症不代表有超脫現實的狀況，湯在講述案件過程時，表達清楚、意識完好。

律師詢問為什麼沒有做再犯可能性鑑定？鄭表示這是律師的誤解，鑑定團隊裡除了精神科醫師，也有心理師、社工師，而心理師利用的方法與工具非精神科所採，但步驟與精神鑑定相似，心理衡鑑的目的包括資料蒐集、推論並得到結論，與精神科幾乎一模一樣，團隊報告都有敘明。

律師再問湯景華長期監禁的再犯可能性高低？鄭懿之說，湯景華否認犯行，以後會不會再發生「不是我可以回答的」，她直截了當回答「我知道妳想問『教化可能性』？」，並重申「不是我可以回答的」。

鄭懿之表示，在精神學上並沒有「教化可能性」或「矯治可能性」的問題，從外文翻譯有「被治療可能性」一詞，但精神醫學有極限。審判長說，要醫師說明被告再犯可能性，像是拿著「水晶球」預言未來，鄭真摯地回答「我不是巫師」。

審判長詢問從心理學角度有預測別人行為的功能嗎？鄭懿之表示現有的量表多半是針對性犯罪者所做，也有自殺防治量表，但「預測率超級低」，因為動態的世界沒人知道會發生什麼事；她強調「殺人行為沒有量表」，也沒有「縱火量表」。

被害人委任律師謝智潔表示，被告方一直爭執有無刑法第19條「精神障礙」不罰或減刑適用，但每個人都會憂鬱或不快樂，這和精神病的分野在哪？鄭懿之表示，不是有精神疾病就影響刑事能力、不用負責，有些人雖罹病，但現實感完好，與「精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」還有一大段距離。

審判長諭知8月6日續行審理。

湯景華縱火燒死6條無辜人命，一、二審都被判處死刑，高院更一審審理中。記者王宏舜／...
湯景華縱火燒死6條無辜人命，一、二審都被判處死刑，高院更一審審理中。記者王宏舜／攝影
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醫師憂鬱症死刑縱火社工殺人
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