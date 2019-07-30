765萬人受漠視 幸福盟催公投第10案

2019-07-30 13:42 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「請政府即刻落實公投第10案，別民主淪為口號，」第10案內容：「你是否同意民法婚姻規定應限定一男一女的結合」公投領銜人、下一代幸福聯盟的公民行動總召游信義30日指出，公投通過後一直等不到行政院回覆未落實的緣由，反而先收到地檢署的傳票，指控有關公投案有死人連署。游信義質疑，政府藉此迴避公投765萬的民意，並呼籲全民共同發聲監督政府。

游：政府無視民意

蔡總統海外宣揚民主自由國家，但去年公投結果政府卻不願落實，實在諷刺，

游信義表示，憲法第17條賦予民選舉、罷免、創制、複決權，公投正是民意展現的最高性，政府不願落實公投等同棄民意於不顧。

游信義進一步說明，政府應先落實公投第10案，在此前提才能進一步擬定專法，實際上政府卻本末倒置。他說，如果行政院未就婚姻定義入法，將使同性結合之關係，存在許多模糊解釋的空間，專法目前大量「準用配偶、夫妻」等規定，實將造成未來親屬法適用的解釋模糊。

游呼籲全民發聲

游信義提出被檢調傳喚的過程，6月他請求監察院調查行政院未依法回應公投第10案的失職，並予以彈劾、糾舉及糾正，但行政院不僅至今未回覆，所屬的法務部的主任檢察官於7月12日向他發出傳票，檢察官告知基於中選會告發公投案有死人連署情事，於是展開調查並將他列為被告。

「無視公投第10案765萬8008位台灣人民依法表達的直接民意，」游信義認為，政府不尊重公投民意，甚至再次修改公投法，將公投關入鐵籠，傷害了台灣的自由和民主，他要求政府落實公投，並呼籲全民一起發聲。

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