鄰長婚外情勾寡婦 里長警告：不要放LINE影響形象

2019-07-30 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名黃姓鄰長與妻結婚40餘年並育有多名子女，卻和許姓寡婦發展婚外情，2人不但共飲一杯飲料，還臉貼臉合照放閃，連里長也看不下去，在LINE群組警告影響形象；事發後，外遇2人被黃妻求償百萬，黃男以攝護腺曾開刀、勃起有障礙辯駁，但說法未被採信，今天被新北地院判賠20萬元。全案可上訴。

判決指出，黃男與許女3年前就開始交往，2人不但以台語「尪ㄟ（老公）」、「某ㄟ（老婆）」相稱，出遊時共飲一杯飲料，趁黃妻不在家的機會回家過夜，甚至還用2人合影當大頭貼，連里長都忍不住說「你跟你女朋友的合照，請不要當主頁放在鄰長群組裡影響形象」等語。吵架時，許女也曾到里長臉書留言稱黃男是「引誘寡婦的志工」。

黃妻認為配偶權被侵犯，興訟求償百萬元，但外遇2人堅稱只是一般朋友，沒有不正當男女交往關係。

審理時，黃男還說自己4年前曾做過尿道攝護腺切除手術，因為神經和血管受損，導致勃起功能有障礙，需要數年時間恢復，實與許女無性行為的可能，但說法未被採信。