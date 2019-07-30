狼師扯通靈改運性侵9女學生 非常上訴成功少關7年

2019-07-30 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台南某高職孫姓男老師自稱有通靈能力，以消除業障、因果輪迴之說多次誘騙性侵9名高一、高二女學生，被判刑27年定讞，已入監服刑，但檢察總長認為他適用舊法，最高有期徒刑上限為20年，提起非常上訴，最高法院改判20年定讞。

孫身為班導師卻常在課堂上自稱有通靈能力，多次在上課時傳播因果輪迴之說，恐嚇前世累積罪惡，今世會有報應等，私下又誆稱「妳們前世是男性，曾強迫女子發生性關係，受害女子今世要尋仇，我有通靈能力，只要和我發生性關係，就可得到保護」，使女學生心生畏懼，相信老師幫忙「作法」可以改運。

他多次以消除業障為由，和多名女學生發生性關係，還帶女學生到汽車旅館性侵，拍下猥褻和性交照片，如果女學生不願意，孫就威脅今世婚姻會不順、會得性病、外遇、身敗名裂、不得好死等。孫和女學生發生關係前，要求她們閱讀「勸世書」，要她們發毒誓不能洩漏，否則天打雷劈。性侵得逞後，又佯稱需拍照讓「冤親債主」或「天兵天將」閱覽，確知已解決前世因果，留下不堪的性愛紀錄。