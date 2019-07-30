高市警防酒駕宣導 有民眾2罐啤酒就超標

2019-07-30 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



酒駕新制7月1日上路後，將汽機車初次酒駕罰則分別提高到9萬與12萬，高雄市前鎮警分局與轄區內百貨公司合作，趁舉辦酒精飲料促銷時，在現場宣導酒駕防制。

警方表示，前天下午2點，前鎮警分局復興所為讓民眾體驗喝酒不開車規定，特在轄區內的百貨公司舉辦酒精測試體驗，有的民眾只喝下一罐啤酒，酒測值一下就達到0.08，更甚者有喝2罐啤酒就測出酒測值達到0.17。