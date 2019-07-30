高市警防酒駕宣導 有民眾2罐啤酒就超標

相關新聞
挪用2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪2019-07-30 12:14
不病危了？騙扁黃琪今蓋一塊「大白布」遮臉出庭2019-07-30 12:02
嘴砲無責？回應李震華律師的「恐龍判決時有所聞」2019-07-30 12:10
撿遭棄烏龜回來養 竟害他險惹上牢獄之災2019-07-30 10:18
石垣島「打撲」沒身故理賠金 法官：死因是肺癌2019-07-30 04:41
登入情侶專屬戀愛APP 男驚見遭戴綠帽2019-07-30 12:47
鄰長婚外情勾寡婦 里長警告：不要放LINE影響形象2019-07-30 12:46
狼師扯通靈改運性侵9女學生 非常上訴成功少關7年2019-07-30 12:44
華航副機師酒駕隨機打路人 今遭起訴2019-07-30 12:43
中和捷運施工騎士對撞亡 「廠商僅罰5千」侯友宜動怒2019-07-30 12:43
人夫與小三性愛存檔欣賞 小三竟辯「不知那男人是誰」2019-07-30 12:32
索分手砲遭拒 男竟用枕頭摀女友口鼻「霸王硬上弓」2019-07-30 11:45
酒駕自摔被判4月 男辯高血壓且失業求減刑遭駁回2019-07-30 11:23
父砍8刀怒殺追求女兒運將 二審再減判6年2月2019-07-30 10:24
「翻舊帳更見動機不純」 華航調職工會幹部無效2019-07-30 00:31
疑賣油給北韓的蒙古油輪被扣留8個月 船員掛布條抗議2019-07-29 19:09
別人上超市採購2000多元 她整袋提走隔天就被抓2019-07-29 18:57
酒駕男闖紅燈撞傷單親媽 法院判賠1百萬2019-07-29 18:14
男子販售10.25公克安毒獲利2萬多 代價被判刑6年2019-07-29 17:58
高速公路「硬切」不服被罰3000元 法院判裁罰有理2019-07-29 17:31
跌傷告UNIQLO不起訴 檢：小孩奔跑打鬧脫離父母視線2019-07-29 14:11
鬧事不聽勸 他用「保力達B」玻璃瓶敲警察的頭判3月2019-07-29 12:54
慶富董座求50萬交保停押 法官打槍：停止當庭喊價2019-07-29 12:54
帶斧頭、菜刀尾隨女友要復合 恐怖情人潑硫酸毀容關4年2月2019-07-29 11:17
收到少女裸照貼群組 男子賠9萬判刑2個月2019-07-29 09:58
兒才滿月母就失聯 子聲請免除扶養義務判准2019-07-29 09:56
莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司2019-07-28 09:39
和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度2019-07-25 11:01
燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣2019-07-24 10:29
女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查2019-07-22 11:48
調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案2019-07-17 20:17
女模失身Line一個字 他讀後回「對不起」判3年半2019-07-29 08:11
醫生偷吃護理師稱「老母想抱孫」 她賠醫師娘80萬2019-07-29 08:06
熱門文章
嘉義快速道路被撞 雙腿截斷男子昨晚不治離世2019-07-30 00:15
台中男警疑輕生死亡 警局：深表傷痛2019-07-30 10:48
妙齡女假藉自由行來台賣淫 幕後集團主嫌竟是退休員警2019-07-29 14:45
男大生假扮警察查緝色情 性侵單親媽需賠1百萬2019-07-29 16:05
女打掃浴室驚見「排水孔詭異紅光」釣出專家 網：長知識2019-07-30 09:59
石垣島「打撲」沒身故理賠金 法官：死因是肺癌2019-07-30 04:41
七月鬼門開！命理師提「4大關鍵」 助你平安渡鬼月2019-07-30 10:09
慶富董座求50萬交保停押 法官打槍：停止當庭喊價2019-07-29 12:54
影／男子帶上膛槍逛大街 遇警盤查拔腿狂奔2019-07-29 13:40
別人上超市採購2000多元 她整袋提走隔天就被抓2019-07-29 18:57
高雄警曾暢談攢千萬 遭控害投資無回被法辦2019-07-30 00:31
她偷腥越南男子還懷孕 遭法院判賠10萬元2019-07-29 16:09
女半夜將面膜貼牆壁 網直呼：別這樣農曆七月要到了2019-07-29 19:39
老農近午被發現死在田間 疑天熱「中暑」釀禍2019-07-29 21:07
僅憑一張泛黃老相片 玉里警助找回失聯50年海陸同袍2019-07-30 09:42
跌傷告UNIQLO不起訴 檢：小孩奔跑打鬧脫離父母視線2019-07-29 14:11
桃市議員指控警察幫館長圍事？ 新北警方說話了2019-07-29 16:47
疑賣油給北韓的蒙古油輪被扣留8個月 船員掛布條抗議2019-07-29 19:09
高速公路「硬切」不服被罰3000元 法院判裁罰有理2019-07-29 17:31
發現有人溺水 記住這「保命5字」2019-07-30 09:43
吃屎哥被擊倒是紅色力量操作？詹江村：圍觀者不是幫派2019-07-29 15:15
退休警重回轄區 仲介陸女賣淫2019-07-30 00:23
警方突襲酒店 查獲4名女子脫衣陪酒2019-07-29 14:44
醫生偷吃護理師稱「母想抱孫」 她賠醫師娘80萬元2019-07-29 14:15
女模失身傳LINE怒罵 他回「對不起」判刑3年半2019-07-29 14:18
「翻舊帳更見動機不純」 華航調職工會幹部無效2019-07-30 00:31
南投得槍瘟！今下午再傳槍響高雄警跨轄追毒駁火2019-07-29 17:10
影╱南投警匪槍戰駁火 嫌犯中槍搶救影片曝光2019-07-29 20:35
太平中彈住戶不認識開槍嫌 重裝監視器還說要去收驚2019-07-29 13:45
影／台中太平槍手腿部中彈是誤傳 警方因此鬆了口氣2019-07-29 15:30
韓籍母子丟手機報警 熱心民眾早已送交派出所2019-07-29 19:44
撿遭棄烏龜回來養 竟害他險惹上牢獄之災2019-07-30 10:18
南投又傳槍聲…摩鐵查毒 警匪槍戰2019-07-30 00:35
槍犯獨來獨往 道上無人知曉2019-07-30 00:40
遭車撞飛40米 警消尋回斷腿送醫2019-07-30 00:32
父砍8刀怒殺追求女兒運將 二審再減判6年2月2019-07-30 10:24
騎車途中心肌梗塞路人幫急救 他感謝不知名的貴人2019-07-30 09:46
疑買不起房給家人住 八年級生昨墜樓亡檢今相驗2019-07-29 16:45
宜檢破獲賣淫集團 退休員警涉案被收押2019-07-29 13:01
男子性侵未遂入獄 假釋期間約少女嘿咻又觸法2019-07-30 09:39
留言