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高市警防酒駕宣導 有民眾2罐啤酒就超標

2019-07-30 12:44聯合報 記者邱奕能╱即時報導

酒駕新制7月1日上路後，將汽機車初次酒駕罰則分別提高到9萬與12萬，高雄市前鎮警分局與轄區內百貨公司合作，趁舉辦酒精飲料促銷時，在現場宣導酒駕防制。

警方表示，前天下午2點，前鎮警分局復興所為讓民眾體驗喝酒不開車規定，特在轄區內的百貨公司舉辦酒精測試體驗，有的民眾只喝下一罐啤酒，酒測值一下就達到0.08，更甚者有喝2罐啤酒就測出酒測值達到0.17。

復興所長林楓凱說，民眾酒測值只要達到0.18，就要面臨扣車罰款，拒測更是重罰18萬，警方告誡絕不能有僥倖心態，以身試法。

酒駕新制7月1日上路後，將汽機車初次酒駕罰則分別提高到9萬與12萬，高雄市前鎮警...
酒駕新制7月1日上路後，將汽機車初次酒駕罰則分別提高到9萬與12萬，高雄市前鎮警分局與轄區內百貨公司合作，趁舉辦酒精飲料促銷時，在現場宣導酒駕防制。記者邱奕能／翻攝
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酒駕新制7月1日上路後，將汽機車初次酒駕罰則分別提高到9萬與12萬，高雄市前鎮警...
酒駕新制7月1日上路後，將汽機車初次酒駕罰則分別提高到9萬與12萬，高雄市前鎮警分局與轄區內百貨公司合作，趁舉辦酒精飲料促銷時，在現場宣導酒駕防制。記者邱奕能／翻攝
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