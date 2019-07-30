圈購股票吸金16億 女更一審被判9年半

2019-07-30 13:32 中央社 台北30日電



女子鄒春香被控圈購未上巿櫃股票吸金逾16億元，一審、二審被判10年，高院更一審今天審酌她當年主動到案接受檢調詢問，且已繳回200萬元，依違反銀行法判她9年6月，還可上訴。

同案被告鄒女的姪子鄒官羽已被判刑9年及被宣告沒收犯罪所得新台幣6億餘元確定。鄒女部分，一審、二審均被判刑10年，經最高法院發回，台灣高等法院更一審今天就鄒女涉案部分宣判。

更一審指出，鄒女從民國102年4月22日起，與鄒官羽在無正常管道取得未上市、櫃公司股票情形下，詐稱可圈購股票而吸金，104年5月底鄒女認為已無力解決財務困境，在同年6月1日起就不再進入辦公室，撒手不管業務。

更一審表示，該案吸金組織非法經營收受存款業務期間（102年4月22日至104年7月21日）的吸金總額為16億4786萬1726元，計算鄒女個人犯罪所得為4億8101萬2853元。

合議庭審酌鄒女明知非銀行不得經營收受存款業務，竟仍以「圈購未上市、櫃公司股票」名目吸收資金，約定給付與高額報酬，非法吸金期間長達2年餘，參與期間的吸金總額達16億餘元，損及經濟秩序，助長投機風氣，使投資人蒙受相當金額損失。

合議庭審酌，鄒女為該案吸金組織主導者，見財務狀況惡化，即自顧脫身棄投資人權益於不顧，迄今未清楚交代未扣案犯罪所得的去向，也未積極賠償投資人。

不過，她於104年7月31日即主動到案接受法務部調查局台北市調處詢問，雖不符合自首減刑要件，但她主動到案陳述部分案情，且於更一審期間坦承犯罪，已繳回200萬元，因此依違反銀行法判她9年6月，沒收犯罪所得4億8101萬2853元，還可上訴。