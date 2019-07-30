挪用2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪

2019-07-30 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



金鼎證券創辦人、現任台灣商業聯合總會理事長、燿華電子集團總裁張平沼被控為了鞏固經營權，套取金鼎證券2.5億元購買第一證股票，被檢方依違反證券交易法起訴；一審認為他交易過程沒有違法判無罪，案件上訴，高等法院今天撤銷原判決，逆轉改判張有罪，判張6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢方起訴指出，張平沼為反制開發金併購金鼎證，決定搶先收購第一證股票，張為籌措購股金，透過侄子與外甥女協助，利用家族公司承接金鼎投信結構債機會，套取金鼎證2.5億元，依違反證交法起訴張、張的侄子張國安、外甥女林瑞足。

張平沼否認犯行，供稱沒有參與並不知情。一審認為，依照卷證資料和鑑定人意見，2.5億元仍在融資擔保額度內，且整體交易過程沒有違法，判張等3人無罪。

案件上訴，高院認為，本件交易最大的受益者是張平沼等人，且融資本息都是張負責償還，因此不採信張的說詞。二審認為，原審沒有考慮到張等人非罰挪用公司資金，以謀私利，有所為物，因此撤銷原判決改判，依違反證交法背信未遂罪判1年徒刑。另審酌張犯案時間為2007年4月24日之前，依罪犯減刑條例規定，3人均減為6月徒刑，得易科罰金，兩造仍可上訴。