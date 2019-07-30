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不病危了？騙扁黃琪今蓋一塊「大白布」遮臉出庭

2019-07-30 12:02聯合報 記者王聖藜╱即時報導

曾以塔羅牌算命騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，冒名向車商免費租借奧迪旗艦跑車、向凱基證卷詐領手續費等，被控偽造文書詐欺罪；審理中，黃的律師郭上維一度主張黃快「病危」，但「警報解除」，黃琪今天出庭可開口答辯，仍否認檢察官指控的犯罪事實。

黃琪被訴後，多次到台北地院出庭，都以花毛毯遮臉，今天「造型」沒變，只不過遮臉布換成一塊大白布，白色飽和度高，在人群中更顯古怪；庭後，黃由律師推輪椅離開法院，關於為何一度無法答辯？為何一度「病危」？有無就醫？郭上維說，黃琪如何痊癒的「這要問他自己」。

事實上，黃琪多次技術性拖延審判進行，例如，他收傳票不請假也不遵期出庭，多次在開庭前去醫院看診、辦住院，法官認為黃琪反應有疑，為維持訴訟順暢，日前祭強制處分，裁定黃琪5萬元交保，保金由公庫保管直到案件確定才准領回。

今天庭審，合議庭傳喚凱基證券謝姓女證人證明黃琪詐得手續費，不過，黃琪稱，因周姓男性友人在凱基證券專戶存款達到300萬元，才有優惠，「他如果只存10萬元，不會有優惠啊！」

至於檢方另指控黃琪免費租借奧迪旗艦跑車，犯偽造文書等罪，黃也否認犯罪。黃琪透過律師向合議庭聲請傳喚周姓友人作證，證明確實有意洽購奧迪轎車，才會去租車、試車等，對於黃琪聲請傳喚證人想證明無罪，合議庭未當庭准駁，聲請案候核辦。

本名黃照岡的黃琪，今年25歲，曾入獄服刑，在獄中亂搞性關係，犯案史包括未成年時騙倒陳水扁，此後，曾冒充頂新集團魏家後代申辦無限黑卡、假冒國泰集團第三代詐住喜來登飯店；本案，他被控假冒銀行投資教父宋學仁的秘書詐騙期凱基證券貨手續費，又詐騙車商免費試車得逞。

黃琪今天以白布遮臉、坐輪椅出庭。記者王聖藜/攝影
黃琪今天以白布遮臉、坐輪椅出庭。記者王聖藜/攝影
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奧迪偽造文書詐騙陳水扁塔羅牌詐欺
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