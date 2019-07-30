索分手砲遭拒 男竟用枕頭摀女友口鼻「霸王硬上弓」

2019-07-30 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



邱姓汽車男技師與女友感情生變，106年12月開車到女友家要求對方上車談判，沒想到女友上車後就被強載到宜蘭縣一間汽車旅館，邱向女友索討分手砲遭拒，竟「霸王硬上弓」對女友掌摑、掐脖，甚至用枕頭摀住女友口鼻性侵得逞；新竹地院審理終結，法官依強制性交、強制罪判邱有期徒刑1年8月、3月，不過考量他坦承犯行，已取得女友原諒，雙方達成和解，才獲判緩刑。

經查，106年12月間，邱男與女友感情生變，12月11日凌晨邱開車前往女友新竹縣住處，要對方上車商談，女友上車，雙方談到一半，邱就將對方強載到外縣市一處汽車旅館，還向女友索要分手砲。

女友雖然拒絕，但猴急的邱哪管這麼多，竟強行將女友推到床上，隨後以身體壓住並掌摑女友，導致對方後腦撞到牆壁，之後邱更用手對女友掐脖，以枕頭摀住女友口鼻後強脫對方內褲性侵得逞．造成女友後腦勺、右頸、右胸瘀傷，後背抓傷。

女友被邱搞得全身是傷，氣的向警方報案、驗傷。離譜的是，107年1月女友開車載著兒子在鬧區買早餐，邱竟趁女友兒子下車時坐進副駕駛座，等女友兒子買完早餐，發現邱仍在車上且拒不下車，最後雙方發生拉扯（女友兒子未對邱提起傷害告訴；女友兒子涉傷害部分，經新竹地院少年法庭裁定不付審理）。