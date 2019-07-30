酒駕自摔被判4月 男辯高血壓且失業求減刑遭駁回

2019-07-30 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市62歲林姓男子去年11月3日4時35分騎乘機車，沿中西區忠明街經與金華路4段交岔路口前，不勝酒力自摔倒地而送醫，經警委託醫院抽測其血液中酒精濃度達0.211%，經簡易判決處4月徒刑，未料，他以罹有高血壓及失業為由上訴，請求法官酌量減輕其刑，合議庭認林罔顧自己及公眾行的安全，量刑4月妥適，林僅以其個人身體因素及經濟狀況為由提起上訴無理由，駁回上訴定讞。

林表示，2009年因腦出血經送急診就醫，數年來未曾飲酒，近來失業中，昔日好友均鼎力接濟日常生活費用，並盛情邀請赴其家中吃飯或消夜，聊些陳年往事；當日因有購買啤酒，他因一時疏忽，無知微量喝飲，不知酒精濃度竟超標，懊悔不已。他指出，因金華路三、四段道路翻修，路面凹凸不平已數個月，深夜未設照明，以致無法看清楚洞穴，故機車掉入坑洞，人被機車壓制，意識清楚，並無受傷，更幸未傷及其他路人。他請求法官體恤其年事已高，現失業中，又有高血壓慢性疾病，能酌減其刑。