父砍8刀怒殺追求女兒運將 二審再減判6年2月

2019-07-30 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



蔡姓父親（右三）疑不滿汪姓計程車司機糾纏女兒，涉持水果刀殺人。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 高雄蔡姓父親不滿汪姓計程車司機猛追求他女兒，前年3月蔡又看見汪守候在住家外面，上前驅趕釀口角衝突，一氣之下涉嫌返家拿水果刀猛刺汪8刀致死。一審認為蔡掛心女兒安危、長期累積壓力才臨時起意殺人，且已賠償200萬，減刑依殺人罪判刑6年半；高雄高分院今上午再改判6年2月徒刑，仍可上訴。

民事部分一審認定，汪姓死者的母親及兒子求償1026萬元，合議庭考量縱使汪屢傳簡訊、寄信件示愛，更到蔡家外徘徊守候，恐嚇蔡的女兒不得另交男友，仍應不至於造成死亡結果，判蔡父應賠387萬，扣除先前已賠200萬及死者家屬領到犯罪被害人補償金，還要付107萬。

判決指出，汪姓男子因常搭載蔡姓男子的女兒產生好感，2015年11月起展開追求，卻屢遭拒絕，蔡女甚至拒不碰面，沒想到汪持續騷擾，不斷打電話或傳恐嚇簡訊、寄不具名信件到蔡家，還開車在蔡家外徘徊，清晨時敲打蔡家大門，連里長介入勸阻都沒用。

蔡女疑似受騷擾導致精神疾病加重，蔡父也承受很大壓力，2017年3月30日清晨，蔡又發現汪在附近巷口停留，便上前勸說，不料汪嗆聲「女兒亂交男友就要讓她死」、「如果不是看你年紀大，也要找人處理你！」，蔡父一時怒不可抑，返家拿水果刀，從計程車窗外朝內猛刺，汪當場濺血，倒臥車內無呼吸心跳，鄰居嚇得報警，不過送醫急救後仍宣告不治。