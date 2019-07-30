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撿遭棄烏龜回來養 竟害他險惹上牢獄之災

2019-07-30 10:18聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

一名謝姓男子日前因拾獲保育類柴棺龜後，放在新北市泰山區明志路二段某處民宅外飼養，遭到內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊查獲，認為他明知該烏龜為保育類動物，仍此方式騷擾、虐待烏龜，涉嫌違反野生動物保育法；新北地檢署日前偵查終結，依警方附上的烏龜照片等證，認為謝男涉嫌騷擾或虐待烏龜犯罪嫌疑不足，因此判處不起訴處分。

不起訴書指出，謝男於2018年7、8月間拾獲遭棄養的第二級保育類野生動物柴棺龜1隻後，便將烏龜放置於泰山區明志路二段某民宅外飼養，遭內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊查獲，認為他以此方式騷擾、虐待該烏龜，涉犯野生動物保育法第18條第1項、第42條第1項第1款。

謝男則辯稱，他是有將烏龜張貼在臉書上供人觀覽，並未凌虐它，且他都用工廠的昆蟲餵食烏龜；新北地檢署調查後，認為於警方所附上的烏龜相片可見，該烏龜與一般非保育類龜類僅是顏色有別，外觀並無明確顯著的差異，又謝男並非專門飼養龜類的人，難以單憑查獲謝男飼養烏龜，就認定謝男知道該烏龜為保育類動物。

不起訴書並指出，依據警方所附上的烏龜相片，未看出該隻烏龜有受到虐待或是騷擾等特殊情形，難以認定謝男有騷擾或虐待烏龜，且因無其他積極證據證明謝男有上述行為，檢方綜合上述幾點，認定謝男犯罪嫌疑不足，近日予以不起訴處分。

謝男因撿遭棄保育龜類飼養，遭保安警察第七總隊第七大隊查獲，認為他涉犯野生動物保育...
謝男因撿遭棄保育龜類飼養，遭保安警察第七總隊第七大隊查獲，認為他涉犯野生動物保育法，新北地檢署近日偵查終結，認定謝男犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。圖／聯合報系資料照片
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警察內政部保育類野生動物棄養
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