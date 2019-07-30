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僅憑一張泛黃老相片 玉里警助找回失聯50年海陸同袍

2019-07-30 09:42聯合報 記者王燕華╱即時報導

一名71歲李姓男子，日前帶著一張泛黃老相片，遠從台中到花蓮縣玉里鎮尋找失聯近50年的海陸同袍，苦尋無著求助警方。因時間久遠，李男記錯同袍姓氏，尋人任務一度遭遇阻礙，不過玉里警分局春日派出所長陳勉黎不放棄，終於問出同袍姓「柏」，找到當地柏家人，確定同袍已搬到花蓮市，兩人透過電話，重新牽起半世紀情誼。

玉里警分局表示，71歲的李姓男子日前載妻子，開了450公里的車來到花蓮尋人，向春日派出所求助。李男表示，與家住玉里的同梯在民國60年，一起在高雄左營海軍陸戰隊服役，兩人在軍中同甘共苦、相互扶持，可惜退伍後漸漸失去聯絡，他沒有其他聯絡方式，只留下一張老照片。

50年來，李男不時想起這名同袍，去年到花蓮旅遊，再度喚起他的回憶，他覺得自己年事已高，不想人生留下遺憾，找出這張老照片，專程開車來到玉里尋人。

李男起初告訴春日所長陳勉黎，同袍姓徐，但陳勉黎依據相片背後的舊住址資料查詢，雖然住址已重新編定，當地住戶並不姓徐，到附近訪談鄰居，也都說沒有姓徐的住戶。陳勉黎帶著李男回所休息，請對方再想想看有沒有相關資訊，是否真的姓徐？李男突然想起，老友似乎姓徐還是姓柏。

對地方十分熟悉的陳勉黎一聽，馬上帶著李男再次出發，前往春日里柏姓老里長家，老里長一看相片，就認出是他的侄子，但已搬到花蓮市。李姓男子透過里長提供的電話聯繫上同袍，兩人互留聯絡資訊，約定相見，一掛完電話，李男激動留下眼淚，感謝警方協助，完成他的心願。

玉里警分局長呂育騰嘉勉陳勉黎，鍥而不捨為民眾服務，讓李姓長者了卻心中的遺憾，提升警察的優質形象。

台中市李姓男子（右）僅帶一張泛黃相片到花蓮尋人，幸好春日派出所長陳勉黎（左）積極...
台中市李姓男子（右）僅帶一張泛黃相片到花蓮尋人，幸好春日派出所長陳勉黎（左）積極協助，為李男完成心願。圖／玉里警分局提供
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