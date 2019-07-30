高雄警曾暢談攢千萬 遭控害投資無回被法辦

2019-07-30 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄市警局某分局的林姓警員，曾受訪暢談已攢到千萬元退休金，竟驚傳疑似教人投資虛擬貨幣，受害人卻拿不回資金，感到受騙憤而檢舉。該分局本月中旬獲報後展開自清，徵得林同意移送橋頭地檢署偵訊，檢方初步認為林涉犯銀行法及詐欺取財罪嫌，命令20萬元交保候傳，林目前請休假中。

橋頭地檢署證實正在偵辦此案，但偵查不公開。據指，林姓警員被交保之後暫時請長假，未到分局上班，由於他並非遭羈押，高市警局尚未有行政懲處。

據了解，林姓警員（53歲）對理財相當有研究，透露藉著投資基金獲「複利」賺錢，前年底登上媒體版面，分享如何賺退休金、不怕年金改革影響，甚至有警界長官也請他分享經驗，他還成立群組，不時分享自己投資操作手法，讓不少人深信不疑。

不過高市警局近期獲報，指林姓警員疑似開始投資虛擬貨幣，也在群組分享及教導，有人便跟進期盼能掏金，沒想到上月底該平台傳出崩盤，導致投資者無法提領，有6、7名透過林姓警員的投資者憤而具名檢舉，認為林恐有吸金之嫌。

林所任職的分局本月展開自清、報請檢察官指揮偵辦，初步約詢林後，經過他同意移送橋頭地檢署複訊，檢方認為恐違反銀行法、詐欺取財罪，將他列為嫌疑人並命令交保20萬元。