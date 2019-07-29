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疑賣油給北韓的蒙古油輪被扣留8個月 船員掛布條抗議

2019-07-29 19:09聯合報 記者游振昇╱即時報導

蒙古籍北斗星號油輪疑賣油給北韓，去年11月在台中港遭扣船調查，至今已8個多月，船上掛滿白布條抗議，指長期滯留損失不堪負荷，寫「我要人權和工作權」。

航港局中部航務中心表示，船上除船長及管事二人遭檢調限制住居，必須留在船上或在固定場所居住，其餘船員可依法辦理入出境，但北斗星原為多明尼克籍，因船籍國被撤銷，船東遲遲尚未取得，才無法出港。

北斗星號油輪去年5月被聯合國拍到質疑在公海駁油給北韓船隻，去年11月9日從高雄港出發抵台中港，預報開往日本石垣島，疑因賣油給北韓，在台中港裝油時遭航港局中部航務中心上船實施港口國管制抽查，發現船上有多項缺失，不適航而扣船，隨後由檢調進行調查。

船方不堪包括人事成本等損失，質疑檢方查不出什麼卻硬將人船扣留，在船上掛滿白布條抗議，強調「我們不是劣等公民」、「我要人權」、「我要工作權」。

航港局中部航務中心表示，北斗星原為多明尼克籍，但船籍到去年11月4日到期，該船申請蒙古籍臨時短期船籍，至今年3月5日到期，該船因船籍國被撤銷，加上航港局登船實施港口國管制抽查，發現船上有多項缺失，要求船東需找到船籍國，並經船籍國授權，取得改善缺失報告才可出港，船東遲未取得才無法出港。

航港局表示，北斗星油輪目前停泊在台中港17號碼頭船上船員，除船長及管事二人限制住居外，其餘船員如臨時入國許可效期超出核定期限，需再申辦簽證或入出境許可證。

蒙古油輪被扣留台中港已8個月，船員掛布條抗議。記者游振昇╱攝影
蒙古油輪被扣留台中港已8個月，船員掛布條抗議。記者游振昇╱攝影
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航港局北韓
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