酒駕男闖紅燈撞傷單親媽 法院判賠1百萬

2019-07-29 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市一名46歲楊姓男子，前年7月間凌晨6時酒後駕駛小貨車行經新莊區中正路往台北方向欲送貨時，因闖紅燈撞上自巷口騎機車外出的許姓女子，造成許姓女子身體左側重傷，經治療後仍無法蹲跪；楊男因此遭法院以酒駕肇事、業務過失傷害等罪嫌，判決合併應執行有期徒刑6月，許女並向楊男提出民事附帶求償332餘萬元，新北地院審理後，近日判決楊男需賠償許女102餘萬元。

判決指出，前年7月8日凌晨3時許，楊男在板橋區中正路上某快炒店內喝碗酒後，便於同日上午6時許駕駛自小貨車準備送貨，未料他行經新莊區中正路往台北方向時，闖越紅燈並因此撞上從一旁巷口騎機車外出的許女，造成許女左手骨折、左大腿粉碎性骨折、左腳近腳踝處骨折、四顆牙齒斷裂等傷勢。

許女指控，她是單親家庭，與罹患亞斯柏格症的兒子相依為命，平日皆由她照料兒子起居，但車禍後她因受傷嚴重，無法帶兒子前往專門課程學習，導致生活陷入困頓，所幸仰賴親友資助才撐過來；但楊男案發至今毫無誠意、分文未賠，她因此求償非財產損害65萬元，並依案發後的醫療、看護、營養食品費用，向楊男要求民事賠償共計332萬7800元。