高速公路「硬切」不服被罰3000元 法院判裁罰有理

2019-07-29 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



黃姓男子駕車從匝道上高速公路，在匝道車道縮減路段「硬切」駛入左側車道。後方駕駛以行車紀錄器畫面提出檢舉，警方依未保持行車安全距離告發，罰款3000元。黃主張是檢舉人故意貼近他的車，訴請撤銷處分。基隆地院勘驗行車畫面，認定黃男變換車道違規，駁回告訴。

判決指出，黃男去年12月16日中午駕車行經12時27分許，行經國道1號北上平鎮系統匝道，被人以行車紀錄器錄影拍下行車畫面，向警方舉發「變換車道未保持行車安全距離及間隔」違規。

國道警察查證黃男違規屬實，今年1月30日開單告發。黃於今年2月18日向監理單位提出申訴，監理單位確認黃確有「行駛高速公路未依規定變換車道」違規事實，今年4月30日裁罰3000元，記違規點數1 點。

黃男不服處分，提起行政訴訟，主張當日變換車道前已使用方向燈，但因檢舉人車輛不願禮讓，又故意貼近他的車，才會在接近減縮車道之際，不得已超過檢舉人車輛，切入其前方車道，行車過程他一直有保持安全距離，訴請撤銷原處分。

基隆地院審理時勘驗採證錄影畫面，在錄影時間第3秒至第5秒，可見黃男的車超越檢舉人車輛右側，欲切入檢舉人前方車道。錄影時間第5秒至第8秒間，黃自正在縮減的外側車道偏左，跨越穿越虛線駛入檢舉人行駛車道。

法官查出，黃男變換車道這幾秒間，檢舉人車速並未提高，反而從時速72公里下降至62公里。兩車在畫面中間隔距離縮減，原因應是黃男加速切入檢舉人行駛車道。