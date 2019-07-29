跌傷告UNQLO不起訴 檢：小孩奔跑打鬧脫離父母視線

2019-07-29 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北一對林氏夫婦帶著一雙幼子到UNQLO館前店3樓逛街，年僅3歲的弟弟和哥哥在店內嬉鬧，不慎撞到兒童積木區旁的木製平台，造成額頭撕裂傷。事後，夫婦控告台灣負責人黑瀨友和、吳姓女店長涉嫌業務過失傷害罪，但台北地檢署認定孩子因打鬧奔跑脫離父母視線而跌倒受傷，與賣場有無擺設警語等保護措施無相當因果關係，不起訴2人。

檢方調查，去年10月7日接近中午12點許，林氏夫婦帶兩名兒子到UNQLO館前店逛街，全家搭乘電扶梯上樓，父親站在孩子後方大約3、4步距離，孩子們抵達3樓立刻跑向兒童遊戲區，父親看到的時候，已經是小兒子手捂著額頭說自己受傷。

母親當時則因為要幫孩子買衣服，走在丈夫與孩子前面，聽到有人大叫說：「小孩子受傷了」，回頭才見小兒子摀著頭倒在展示架地木製平台旁，一旁家長大喊：「他（小孩）流血了」、「他（小孩）撞到陳列模特而木箱邊緣」。

事後，夫婦認為黑瀨友和和吳姓女店長，在兒童積木區旁設置了長寬約1.5公尺，高約20至30公分的木製平台，卻沒在平台裝設防撞材質或其他保護措施，也沒張貼警語，害小孩撞上受傷，涉嫌業務過失傷害罪。

由於現場為監視器死角，無法還原全案發全貌，檢察官傳喚證人作證，認定業者在該處設置的兒童休憩區，只提供靜態的積木遊戲，沒有動態活動，而該處是提供步行參觀、試穿、結帳的賣場空間，孩子因打鬧奔跑、脫離父母視線範圍而跌倒受傷，與賣場有無擺設警語、木製平台旁有無裝設防撞材質等保護措施無相當因果關係。

檢方認為，夫婦的指訴已逾越2人就展場設置的注意義務範圍，難謂2人有何過失。此外，也查無其他積極證據足認2人有何犯行，依法不起訴。