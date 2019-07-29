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兒才滿月母就失聯 子聲請免除扶養義務判准

2019-07-29 09:56聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市周姓女子年輕時未婚生子，她在兒子滿月後將兒子請人送交生父扶養照顧，此後未和兒子有任何聯繫，周子16年前調閱舊式戶籍資料，才查知生母住所，並循線和她見面，但二人因長久未曾往來，感情疏離；周子因沒有工作，僅靠積蓄過生活，今年向台南地院聲請免除扶養義務，法官認為，周女自兒子出生後至成年之前，對兒子未盡照顧及扶養義務，判准周子請求。

周子主張，他自有記憶以來，未曾見過生母，直至2003年2月14日，他欲更改姓名，因更改姓名需要初次設籍登記，經戶政人員出示生母當初遷入時戶籍謄本，他前往生母戶籍地，終於見到生母。次年春天再次前去探望，當時他無工作，經濟拮据，向生母借錢，但因兩造無任何親情可言，借錢遭拒。

周子表示，母親生下他，坐完月子後即將他留在戶籍地，他由父親和祖父母扶養照顧，雙方毫無親情存在，請求法官免除他對生母扶養義務。生母對兒子主張，都未做出任何答辯，並表示她當年17歲未婚生子，兒子在嬰兒時，她就將兒子請人送至兒子生父家，由兒子生父及祖父母照顧。

法官認為，此後周女未與兒子有任何聯繫，兒子2003年間調閱舊式戶籍資料，才查生母住所，並循線見面，但二人因長久未曾往來感情疏離，未再有任何交集，可認周女自兒子出生後至成年之前，對於兒子未有未盡照顧及扶養義務之事實，周子依民法規定聲請免除對生母扶養義務，為有理由，應予准許，全案可抗告。

周姓女子年輕時未婚生子，她在兒子滿月後將兒子請人送交生父扶養照顧，此後未和兒子有...
周姓女子年輕時未婚生子，她在兒子滿月後將兒子請人送交生父扶養照顧，此後未和兒子有任何聯繫，台南地院判周女兒子不用負扶養義務。圖/本報資料照片
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