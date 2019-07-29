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普悠瑪案懲處司機等27人 台鐵今再開考成會

2019-07-29 09:51聯合報 記者曹悅華╱即時報導

去年普悠瑪事故造成18死、200多人輕重傷。交通部日前才召開考績委員會，初步決定三名台鐵前局長加重懲處，剩餘27名其他單位人員含司機員尤振仲的懲處，則由台鐵局考成委員會決定，預計今下午2時再召開考成會。

據了解，台鐵局上周四下午就開過考成會，邀當事人陳述意見，所以最終懲處未定案，尤振仲被通知出席，也沒有到場。對此，台鐵局說，上次的考成會確因為讓當事人充分陳述，從下午3時開到下午5時30分左右，至於有那些當事人出席及陳述的內容，則不方便透露。

台鐵局證實，今下午2時將再開考成會，預期會有結果。一旦懲處確定，給台鐵局長張政源簽核即可，無須報交通部。對此交通部也證實，台鐵局考成會的決議，簽報局長核定後生效，不用再報部。

至於尤振仲是否如先前所提、要記一大過兩小過，同時廢止鐵路列車駕駛執照。台鐵局只說所有在建議名單內的都會討論，懲度依據規定從申誡、記過到記大過都有。

廢照部分，據了解，台鐵目前仍未收到尤振仲的廢照通知。鐵道局則說，已發公文待交通部簽核，根據《鐵路法》規定，駕駛造成重大事故和死傷，將可廢照。交通部說瞭解中。部內知情人士表示，根據行政責任調查報告的建議，再變動機率不高，尤振仲將面臨廢照處分。

至於先前決議加重台鐵前局長懲處，交通部則說該懲處案目前在人事處內簽呈中。

對於今將再開普悠瑪案的考成會，台灣鐵路企業工會文宣組組長吳長智說工會並不知情，不過一旦懲處出爐，若會員不服氣，將在一周內陪同會員向台鐵局申訴。至於尤振仲的處分，工會則說就尊重司法調查。

交通部長林佳龍先前受訪時說，尤振仲已被起訴，尊重法院判決，交通部加重懲處三名台鐵前局長還有相關主管、司機員，不能說沒有懲處。現在對職位比較高的員工懲處較重，不過尤在第一線的確有疏失，調查之後會釐清，做相應懲處，這就是罹難家屬想知道的真相。

去年普悠瑪事故造成18死、200多人輕重傷。聯合報系資料照
去年普悠瑪事故造成18死、200多人輕重傷。聯合報系資料照
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台鐵尤振仲普悠瑪

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