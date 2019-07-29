女模失身Line一個字 他讀後回「對不起」判3年半

2019-07-29 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



江姓男子性侵酒醉女模特兒，被訴乘機性交罪，女模Line一字國罵給江，江已讀回「對不起」，解釋好幾句，被台北地院認定江性侵。示意圖與新聞當事人無關／ingimage 分享 facebook 江姓男子性侵酒醉女模特兒，被訴乘機性交罪，江辯稱合意性交，不過，女模Line一字國罵給江，江已讀回「對不起」，解釋好幾句，台北地院認定江性侵，今天判他有期徒刑3年6月。可上訴。

2016年7月9日，江與陳女、江女、女模聚會飲酒，翌日凌晨，4人回到台北市信義區女模住的樓中樓續攤，江保持清醒，將女模抱上樓脫衣性侵，完事幫她著裝，才與另2名女子離去，江被訴。

法院審理時，江辯稱是合意性交。他說，有與被害人親吻、撫摸、擁抱，他問女模要不要上樓，女模點頭，就將她抱到上層，性交後，想用手機拍照，但對方不肯。

法院調查，女模酒醒用Line傳1個「幹」字給江，江隨即想用LINE和她通話，但女模沒接，之後，江再傳包括「對不起」、「我很後悔」、「你把我當朋友我還這樣」，女模又回覆「你拍照是怎樣」、「你有射在裡面嗎」等。

法官認為，江被罵沒有反駁，反而一再道歉，甚至回「我絕不會說出今天的事因為我很後悔」、「我再也沒有臉見你們了」， 如果江與女模合意，不需致歉，認定江趁女模酒醉乘機性交。

江的辯護人說，女模在案發後的一、二個月間，都有在臉書發表玩樂動態，與一般被害者變憂鬱、自閉的反應不同。

判決認為，被害人應有何種反應，要看個人經歷、背景、心理素質而定，無法一概而論；況且，被害人以模特兒為業，在網路社群越活躍，能吸引的關注越多，可以得到更多工作機會、維持人氣，女模透過工作轉移對於被害感受的注意力，並不違背常理。

判決說，江利用女模酒醉性侵，並曾稱被設局陷害，對女模二次傷害，考量他未與被害人和解、年收入近百萬、新婚、涉案後與妻子分居，依法量刑。