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醫生偷吃護理師稱「老母想抱孫」 她賠醫師娘80萬　　

2019-07-29 08:06聯合報 記者王宏舜╱即時報導

鄭姓診所醫師結婚28年，卻與黃姓護理師擦出火花，黃女2015年底離職。鄭妻發現，丈夫與黃女在2014年年1月31日至2月4日同遊日本，隔年2月又遊日並發生性行為。2015年3月間，鄭與黃女又通姦，黃女還產下一子，2016年黃女帶著嬰兒來找婆婆，甚至留下來過夜，鄭妻還聽到嬰兒哭聲。鄭妻聲請丈夫戶籍謄本，發現他認養了黃女的小孩，氣得提告通姦，另索200萬元侵權行為損害賠償。

新北地院原僅判黃女賠15萬元，高等法院判黃女必須再給給付65萬元確定。

鄭妻是美國加州大學柏克萊分校生物統計學碩士，婚後成為家管。黃女則說，她曾考慮過墮胎，但鄭苦苦哀求，說自己已經六十多歲了，母親希望在有生之年看到「唯一的孫子」，妻子已是高齡產婦，要珍惜她腹中胎兒，她才同意生小孩。

黃女在檢方偵訊時，承認和鄭姓醫師遊日，但聲明第一次出國時沒有喝酒，也沒有發生性行為；新北地檢署依相姦罪起訴她。

黃女表示，她在診所任職時，和醫師沒有互動，是2013年間鄭告知「不再與老婆同住」才開始交往，到日本玩時有了愛的結晶。她說，目前還從事護理工作，但每個月有多筆房租、小孩要養，且鄭妻已經從醫師那邊拿到1千萬的賠償，民事一審判她賠15萬元，已經算很夠了。

高院調查，台北市中山區一棟大樓管委會回覆，黃姓婦人與一名男子同住，但男姓沒表明過姓名，後來男的中風後即未再返回，只在病況緩解後，不定期返回探視黃女。管委會形容，男子年約50歲以上，後來回來時呈現坐輪椅、臉和嘴角歪斜的狀況。高院確認，男子即為鄭，曾和黃女同居，直到中風後才搬離。

台灣婦產科學會前年的函文則證實，黃女受胎日為3月5日到3月8日，發生性行為日約為3月2日到3月18日。

高院認為，黃女與鄭除有同居親密感情互動，還生下孩子，嚴重影響鄭妻的婚姻生活，鄭妻得依民法請求損害賠償；考量鄭妻為家管，名下有多筆土地、投資，財產所得高達上千萬元，黃女為護理師，也有多筆股票投資，認為精神慰撫金應80萬元適當。

示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照
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醫師性行為中風

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