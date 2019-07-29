狼師以遊戲點數換小五生性交 男童：關係讓我不舒服

2019-07-29 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



歐姓男子3年前在屏東縣某國小擔任代課教師期間，遭控以提供LOL（英雄聯盟）遊戲點數，兩度邀11歲男童到他家裡「走後門」性侵得逞，男童之後向歐直言「這種關係讓我不舒服」，更告訴母親讓全案曝光。歐姓教師雖辯稱管教嚴厲才遭冤枉，高雄高分院認定事證明確，依犯對未滿14歲男子性交罪，處5年半徒刑。仍可上訴。

判決指出，2016年11月6日上午歐姓男子以帶小六男童出門看電影及吃東西為由，約男童外出，在屏東縣潮州火車站對面農會超市見面，再載回家裡，與塗抹潤滑液後性交得逞1次；同年12月4日再約出帶回家性交1次。

男童警詢證稱，老師指若發生性行為、要給遊戲點數，「老師2次都有給我吃肌肉鬆弛劑的藥，先一起玩一下電腦，然後就這樣（指性侵行為）」；男童在校方性平會調查也說，「這種關係讓我不舒服、害怕、我有說要結束這樣的關係」。

歐姓男子卻辯稱，沒送過遊戲點數，是被冤枉的，可能因對男童管教嚴格遭誣陷。不過合議庭發現，歐在性平會調查，就說出自家中與男童玩網路遊戲、前往便利商店儲值點數，也確實有相關購買紀錄，男童對於性行為過程描述也相當具體，送心理鑑定顯示，會努力不去想此事件，事證明確。