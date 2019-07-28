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反送中／港警：上環示威者暴力升級 多處縱火

高雄員警酒駕今年已6起 局長零容忍屢破功

2019-07-28 22:51聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄苓雅警分局傳出潘姓巡佐昨天酒駕自摔，據指出，這已是高雄市警局今年以來，第6起員警涉酒駕的案件，皆移送法辦並嚴懲，屢讓局長李永癸先前三令五申「酒駕零容忍」，被自家警破功。最誇張的是，上月底六龜分局桃源分駐所張姓警員酒後駕駛巡邏車自撞山壁，事發後已免職。

前鎮分局前鎮街派出所黃姓警員，2月19日凌晨12點多被發現騎機車摔倒在林園區王公路，送醫後抽血換算呼氣酒測值為每公升1.24毫克，幸傷勢無大礙，黃被記2過、調職。

湖內分局警備隊前張姓巡佐，去年才因酒駕從仁武分局調職，3月9日在屏東被攔查發現酒駕，被記2過調職三民二分局；同月31日上午服勤前，他酒測達0.23毫克，遭到分局開單扣車，沒想到他之後以身體不適請長假，驚傳自殺身亡。

三民二分局鼎山所朱姓警員，3月17日凌晨2點多酒後騎機車在鼎中路、天祥一路口，與另輛機車擦撞，酒測值0.5毫克，記過2次並調職。

鼓山分局警備隊李姓警員，6月7日晚間疑因不勝酒力醉倒車內，因停在屏東縣枋寮鄉臨海路上遭報案，酒測超過1毫克，記1大過並調職。

六龜分局桃源分駐所張姓警員，6月27日深夜在所內的宿舍飲酒，隔日凌晨疑要買消夜，駕駛巡邏車外出，不慎在南橫公路84公里彎道處自撞山壁，張被記2大過免職；陪飲的警員記1大過、值班警員記過1次。

苓雅分局民權所潘姓巡佐，昨天清晨在屏東潮州酒後騎機車自摔，酒測值超過0.25毫克，記1大過並調職。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市警局今年已傳出6起員警涉入酒駕案。圖／本報資料照
高雄市警局今年已傳出6起員警涉入酒駕案。圖／本報資料照
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