拿米漿大方走出超商 竊盜竟逆轉無罪

2019-07-28 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄黃姓男子去年11月遭控在便利超商竊取1罐米漿，他卻辯稱「在跟靈界溝通，導致忘記付錢」，高雄地院審理認為，黃拿取米漿後直接手拿著走出店外，毫無遮掩，難認有竊盜犯意，加上他確實患有思覺失調症，研判確實有可能受病情影響忘了結帳，判無罪，仍可上訴。

起訴指出，黃姓男子去年11月2日上午6點多，到高雄林園區一間便利超商內，徒手竊取價值40元的米漿1瓶，沒有結帳就離去，店家事後追查發現是他所偷，報警處理。

黃姓男子遭起訴竊盜罪嫌，他雖承認有拿走米漿，辯稱「當時我在跟靈界溝通，導致忘記付錢」，直到警察通知才知道沒付款，也說自己有在醫院精神科就診，當下並非有意竊盜。

法官勘驗監視器發現，黃姓男子進入超商時雙手沒有拿包包或其他東西，直接走向飲料冷藏櫃，將飲料拿在左手，不到一分鐘轉身往門口走去，此時店員剛好從儲藏室出來，兩人還擦身而過，黃仍神情自若，並未停留就直接走出門口。