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國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

武夷軍艦維修涉弊 總領班受招待酒店獲判免關

2019-07-28 16:26聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄檢調3年前偵辦海軍「武夷軍艦」維修工程弊案，高雄地院審理認為，海軍左營後勤支援指揮部許姓總領班涉受廠商招待到酒店飲宴，要求蔡姓士官長及林姓技術員竄改已核定的工程說明書，但無法認定造成嚴重危害，仍依貪汙、偽造文書罪共判許2年徒刑，宣告緩刑5年、蔡判1年9月並緩刑5年、林判刑2年。可上訴。

包商部分，船舶公司的蔡姓股東依犯貪汙、政府採購法等罪，判8月徒刑，易科罰金24萬元，褫奪公權1年、工程公司林姓負責人判刑3月，易科罰金9萬元，另外，船舶公司及工程公司，各依政府採購法處罰金28萬、18萬。

判決指出，船舶公司股東蔡姓男子有意投標「武夷軍艦門閥工程」，希望招標內容更符合期待，便於2015年11月20日、12月31日，兩度招待海軍左支部總領班許姓男子去有女陪侍場所飲宴，許事後指示軍左支部工程處技術員、一等士官長蔡姓男子修改已核定工程說明書，再由技術員林姓男子偷偷抽換。

蔡姓男子還擔憂投標武夷軍艦的相關維修案時，參與投標廠商不足恐流標，便向另間工程公司負責人林姓男子借牌，以245萬元得標1案，蔡將利潤20萬元分10萬元給林；另以315萬得標的1案，卻因未通過驗收遭海軍解約，沒獲利。

全案審理時，包商蔡姓男子辯稱跟總領班許姓男子認識很久，都會去小酌，不是特別因為投標的事才去，合議庭發現，蔡除了招待許，還打電話給士官長蔡姓男子耳提面命一番，無非是希望能修改成符合期待，不當飲宴與許的職務上行為有關聯性、消費性質逾越一般禮尚往來。

合議庭指出，海軍許姓男子等3人變造的工程施修說明書條款，還沒造成嚴重影響，除林拒認罪外，考量許、蔡認罪，都沒前科，宣告緩刑外，各併科罰金16萬元、10萬元，接受法治教育5場及3場次。

蔡姓包商交付不正利益的總價值在5萬元以下，減輕刑期，且與林姓包商都認罪，給予易科罰金。

海軍「武夷軍艦」維修工程弊案爆出弊端。圖與本案無關。圖／本報資料照
海軍「武夷軍艦」維修工程弊案爆出弊端。圖與本案無關。圖／本報資料照
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海軍士官長軍艦
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