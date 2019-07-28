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教練一人分飾二角 騙少女性交易遭判9年半

2019-07-28 15:07聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

蕭男假扮女性身份騙取少女性交易。圖／翻攝網路
蕭男假扮女性身份騙取少女性交易。圖／翻攝網路
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花蓮蕭姓男子在某國小社團桌球擔任教練，於106年間在網路一人分飾二角，假冒「琦姐」女性身分，騙少女性交易，更趁機拍下少女私密照片，事後更以散布裸照威脅少女與他性交易3次，少女忍無可忍蒐證報警，花蓮地方法院依《妨害性自主罪》等7罪合處判蕭男9年6個月徒刑，全案可上訴。

檢警調查，蕭男在106年3月於網路上假扮「林易娟」，稱綽號「琦姐」女性身份，用臉書詢問少女是否缺錢要兼職援交，騙花蓮16歲少女以4000元價格與蕭男性交易，更在旅館用手機拍攝少女裸照，事後又假扮琦姐詢問少女是否援交後遭拒，隨即傳裸照給少女要脅繼續從事援交。

蕭男於107年3月、5月、10月約少女到旅館性交易，其中一次蕭男以12000元價格與少女發生性交易，卻認為少女態度冷淡心生不滿，趁其入睡後，竊取11000元後離去；更曾偷偷錄下性交易過程。少女在事發後身心煎熬，決定將蕭男在臉書私訊及威脅內容蒐證後，告蕭男詐欺、恐嚇及強制性交等罪。

地院法官依雙方對談紀錄、相片等證據，認為蕭男利用兒童及少年智慮較為淺薄、易受金錢及物質誘惑，使少女同意發生性關係，事後又竊錄少女身體隱私部位，以裸照脅迫少女繼續性交易，依引誘使少年為有對價之性交罪、對少年犯竊錄身體隱私部位罪、脅迫使少年為有對價性交等7罪，合計判處應執行9年6個月徒刑。

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