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詐欺犯還錢太慢 被害人聲請撤銷緩刑 法官駁回

2019-07-28 11:31聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市楊姓男子涉嫌利用食品設備買賣，騙取某食品公司負責人交付400萬價金，但事後楊卻未交付設備，業者提出詐欺告訴，楊遭高雄高分院判2年徒刑，緩刑5年，並約定楊需按月還款，賠償400萬，但業者指控，楊直至去年底僅償還125萬，違反履行條件重大，向台中地院聲請撤銷緩刑，不過法官審理後認為，宣告緩刑後，楊陸續還款，已還約定金額的8成，難謂楊無履約意願，且楊有履約意願，讓楊繼續履約，對告訴人有利，駁回業者訴請。

判決書指出，楊姓男子在2013年間涉嫌利用食品設備買賣，詐取某食品公司業者400萬元價金，楊遭高雄高分院依詐欺罪，判2年徒刑、緩刑5年確定，並宣告緩刑期間，楊每月最低需還款3萬元，以賠償業者損失，不過業者在去年底提出撤銷緩刑的告訴，認為楊雖在緩刑宣告前，已賠償65萬，緩刑在2016年宣告後，至2018年7月間又賠償60萬，兩者加總僅125萬元，認為楊違反履約條件重大，聲請撤銷緩刑。

全案審理期間，楊辯稱，之前因為工作關係，收入不穩定，沒有不給付的意思，如果不想付，他就連之前都不會給付，他自知業者一直在催，他也一直在湊錢，今年4月剛好有接到訂單，所以從今年4月開始，都有按期給付，4月一口氣匯款12萬，5至7月每月也匯款3萬元。

台中地院法官審酌，楊在全案審理期間，又償還業者21萬，根據緩刑判決的附表，楊每月最低需償還3萬，從2016年7月至2019年7月為止，若按照緩刑條件，楊需償還111萬元，但楊只償還81萬元，只剩30萬元未償還。

法官指出，另外業者宣稱楊從2016年7月至2018年7月有不履約情節重大的狀況，但楊在緩刑前已給付業者65萬元，緩刑期間至2018年底再陸續給付60萬元，共給付125萬，若按照緩刑條件，楊需給付至少75萬元，對照楊實際給付金額為60萬元，僅差距15萬，足見楊已經履行該段時間應給付金額的八成，其並非完全無履行賠償意願與行為。

法官認為，楊的還款情形不能說是違反履約條件情節重大，不能說楊沒有改過自新悛悔之意，所以緩刑沒效果，既然楊有履約意願，為了讓楊可繼續履行緩刑條件，讓業者實際受益，因此駁回業者聲請。

台中市楊姓男子涉嫌詐欺，需賠償400萬元，法官判他緩刑還款給被害人，但被害人認為...
台中市楊姓男子涉嫌詐欺，需賠償400萬元，法官判他緩刑還款給被害人，但被害人認為楊還款情況不佳，向台中地院聲請撤銷緩刑，不過遭台中地院駁回。記者陳宏睿／攝影
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詐欺台中市
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