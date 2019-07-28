莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市張姓男子懷疑妻子與洪姓男子有染，涉嫌在2017年底，找來自己的胞弟與其他數名友人，趁洪與妻子吃飯時，前往痛毆，並將洪抓到岳父家，要洪向岳父道歉，過程中不斷以徒手、電擊棒的方式，毆打洪，造成洪頭部、身體多處傷勢，全案依強制等罪起訴，台中地院判分別判處張姓兄弟拘役20日、25日，緩刑2年。

判決書指出，張姓男子因懷疑妻子與洪姓男子搞曖昧，在2017年10月15日晚間，得知洪與妻子在吃飯，因此找了自己的弟弟與數名年籍不詳的男子，前往洪所在地，過程中以徒手、持店內桌椅方式，毆打洪。

張等人打完洪後，還強押洪到岳父家，要洪跟岳父「道歉」負責，並解釋清楚，過程中張等人不斷以徒手、電擊棒，毆打洪，造成洪左側顏面腫脹瘀挫傷、左下肢擦挫傷。

洪事後向警方提告傷害、強制罪，全案警詢後依法函辦，由檢方起訴。