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不打方向燈順虛線走罰3千！檢舉多到警察近視加深轉外勤

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市張姓男子懷疑妻子與洪姓男子有染，涉嫌在2017年底，找來自己的胞弟與其他數名友人，趁洪與妻子吃飯時，前往痛毆，並將洪抓到岳父家，要洪向岳父道歉，過程中不斷以徒手、電擊棒的方式，毆打洪，造成洪頭部、身體多處傷勢，全案依強制等罪起訴，台中地院判分別判處張姓兄弟拘役20日、25日，緩刑2年。

判決書指出，張姓男子因懷疑妻子與洪姓男子搞曖昧，在2017年10月15日晚間，得知洪與妻子在吃飯，因此找了自己的弟弟與數名年籍不詳的男子，前往洪所在地，過程中以徒手、持店內桌椅方式，毆打洪。

張等人打完洪後，還強押洪到岳父家，要洪跟岳父「道歉」負責，並解釋清楚，過程中張等人不斷以徒手、電擊棒，毆打洪，造成洪左側顏面腫脹瘀挫傷、左下肢擦挫傷。

洪事後向警方提告傷害、強制罪，全案警詢後依法函辦，由檢方起訴。

全案在台中地院審理時，張姓兄弟否認妨害自由犯行，辯稱全程是洪的自由意志，但洪否認，證稱當時張等人人多勢眾，不敢逃跑求助，另外全案在審理終結前，洪撤回傷害告訴，全案台中地院法官認定涉犯強制罪，不過張姓兄弟已與洪達成和解，因此依法分別判處張姓兄弟20日、25日拘役，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

台中市張姓男子懷疑妻子與洪姓男子有染，因此揪眾動人打人，還強押洪到岳父家繼續私刑...
台中市張姓男子懷疑妻子與洪姓男子有染，因此揪眾動人打人，還強押洪到岳父家繼續私刑，因此吃上強制罪官司。圖／本報資料相片
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