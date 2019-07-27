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旅行社女經理飆罵地勤「去吃大便」 代價不小

2019-07-27 19:47聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

一家旅行社趙姓女經理去年8月17日出團，在高雄國際機場出境大廳準備辦理登機手續時，疑似不滿排隊動線遭更改，與華航地勤人員爆不快，在眾目睽睽之下放肆開罵「去吃大便」，害華航畫位地勤備感羞辱，隨即通知航警到場處裡。趙姓女經理事後不僅頻頻否認犯行，還狡辯「去吃大便」應不構成公然侮辱，遭高雄地方法院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

判決指出，趙姓女經理當時疑似不小心帶團體客人誤排隊到散客動線，華航地勤請她率團員改到團體客動線排隊，但趙姓女經理情緒激動，雖回到團體客排隊隊伍，但仍把行李都放至散客動線傳輸帶，地勤才會請督導出面協助安撫、將趙姓女經理帶開，但趙仍極度不滿意，竟直接櫃台前當眾惡言飆罵「吃大便」。

華航地勤見趙姓女經理瀕臨失控，機警開啟手機錄音功能，錄下飆罵瞬間。趙姓女經理遭航空警察局高雄分局送辦，到案坦承當眾口出「去吃大便」等語，但矢口否認公然侮辱。她辯稱，當天是背對華航地勤，跟華航督導抱怨「我們又不是吃大便的」，意謂「我們又不是狗」，直說華航不能這樣對待他們，絕非在辱罵地勤人員。

高雄地方法院勘驗華航地勤手機錄音內容，可清楚聽見一開始雙方爭論，隨後華航督導介入安撫，接著地勤與另名女乘客對話期間，趙姓女經理突然出言「去吃大便」，甚至見航警到場時，還回嘴「誰跟你吃大便啊」。法官認為，趙姓女經理暴走言論與先前和地勤人員爭執有密切關聯。

即便趙姓女經理辯稱，「去吃大便」應不構成公然侮辱，但法官認為，事發現場距櫃台不過數公尺，現場有許多等待辦理登機手續之旅客及機場員工，都目睹地勤人員遭飆罵「去吃大便」，足以讓當事人感到羞辱，公然侮辱罪行成立。

高雄地方法院指出，趙姓女經理因排隊動線問題與地勤人員爭執不下，又不以理性和平方式解決，竟在大庭廣眾之下爆粗口，辱罵服勤地勤人員，犯後還頻頻否認犯行，未見悔意，且迄今仍未取得遭辱地勤諒解，犯後態度不佳，依公然侮辱罪，判處拘役10日，得易科罰金10萬元，可上訴。

一家旅行社趙姓女經理只因不滿排隊路線遭更動，當眾飆罵機場地勤人員，涉犯公然侮辱罪...
一家旅行社趙姓女經理只因不滿排隊路線遭更動，當眾飆罵機場地勤人員，涉犯公然侮辱罪，遭高雄地方法院判處拘役10日，得易科罰金。示意圖／Ingimage
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地勤華航公然侮辱
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