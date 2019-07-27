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直搗被控狼師家丟雞蛋撒冥紙 正義哥挨罰2千元

2019-07-27 18:43聯合報 記者邵心杰╱即時報導

人本教育基金會日前控訴曾獲「二十年資深優良教師獎」的台南市張姓國小老師，涉及性侵女學生長達20年，範圍包括兩所小學，引發杏壇震撼，檢警等已介入偵辦，然而，「正義哥」徐姓男子及陳姓男子3月30日凌晨3時不滿張涉猥褻國小女童，直搗其住家扔擲雞蛋、撒冥紙，同步在臉書粉絲團直播，台南警方依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭認徐、陳兩人藉端滋擾住戶，各處罰鍰2000元，可上訴。

判決指出，徐、陳因不滿張姓老師涉嫌猥褻國小女童，陳提議至張住家扔擲雞蛋及撒冥紙，徐則透過網路搜尋張住家地址，並提供購買雞蛋及冥紙金錢，兩人於3月30日凌晨3時共同前往張家。由陳扔擲雞蛋及撒冥紙，徐則將該行為同步在臉書上其所經營粉絲團直播。此舉，吸引不少臉友按讚、留言。

隨後，兩人迅速離開其住處現場，現場則留有蛋液及冥紙，塗抹在張的住家鐵門、自小客車上，張及家人為此飽受驚嚇。台南警方據報後，依臉書網站直播影片截圖、現場照片，並循線找到徐、陳兩人到案說明後，依違反社會秩序維護法移送法辦。

台南地院新市簡易庭認徐、陳所為，同時違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入場所者、第90條第2款未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，從一重同法第68條第2款規定論處。院方審酌兩人年紀、違反本法行為的動機、目的，與破壞社會秩序程度、情節等一切情狀，各處罰鍰2000元。

徐、陳兩人3月30日凌晨3時直搗張姓老師住家扔擲雞蛋、撒冥紙，同步在臉書粉絲團直...
徐、陳兩人3月30日凌晨3時直搗張姓老師住家扔擲雞蛋、撒冥紙，同步在臉書粉絲團直播。記者邵心杰／翻攝
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台南地院新市簡易庭認徐、陳兩人藉端滋擾住戶，各處罰鍰2000元，可上訴。記者邵心...
台南地院新市簡易庭認徐、陳兩人藉端滋擾住戶，各處罰鍰2000元，可上訴。記者邵心杰／翻攝
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