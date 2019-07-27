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老公AKIRA如何求婚？林志玲害羞這麼回

夜遊駕車失控害死同學 肇事僑生痛哭跪求死者父母原諒

2019-07-27 15:24聯合報 記者邵心杰╱即時報導

21歲周姓澳門僑生前天凌晨開車載同為澳門、同齡的林姓男同學，行經台南市仁德區文賢路二段時，車輛突然失控車頭急偏右轉、失控撞上路旁行道樹，周輕傷、林則送醫傷重不治。檢警今天相驗，周當場向從澳門來台辦兒子後事的死者父母下跪致歉，全身顫抖嚎啕大哭，另痛失愛子的死者雙親更是難掩悲慟，哀慟欲絕，希望盡早辦好兒子後事，離開這傷心地。

死者雙親接到噩耗，趕搭飛機來台，上午抵達台南市立殯儀館早已哭紅雙眼，不斷拭淚，林父早已無力癱坐在等候區坐位上，強忍悲傷詢問禮儀師兒子現況及後事處理，校方人員及禮儀師解釋火化等相關程序，最快3天可完成。林父提到兒子的爺爺、奶奶沒有護照，趕辦護照可能來不及，胞弟在大陸經商，工作繁忙，不知能否來台，他講著講著又哭了起來。

校方人員安撫雙親，有關同學後事及簽證部分，校方會全力協助。周在校方人員陪同下向死者雙親致歉，未料，他滿臉蒼白跪在林父膝前自責不斷道歉，林的父母不斷用母語對話，難掩心中悲慟、邊講邊哭，周更是自責的嚎啕大哭。最後在同學雙親及校方人員協助下，才將他扶了起來。雙親進入相驗室認屍，看到兒子慘狀再次哭出了來。

檢方表示，責任部分有待檢察官進一步釐清。另周則被請回，但遭限制出境，待相關事證釐清後，再做進一步處分。周告訴警方，開車途中突然間車子打滑，接著方向盤就失控衝向路邊；警方以周沒有酒駕、車身撞斷行道樹，推測有可能因車速過快，發現偏離車道無力轉正肇事，真正原因仍需鑑定確認。

林姓僑生雙親抵達台南市立殯儀館早已哭紅雙眼，父親更無力癱坐在等候區坐位上，希望盡...
林姓僑生雙親抵達台南市立殯儀館早已哭紅雙眼，父親更無力癱坐在等候區坐位上，希望盡早辦好兒子後事，離開這傷心地。記者邵心杰／攝影
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檢警今天相驗，周姓澳門僑生自知闖下大禍，跪在林父膝前自責不斷向死者雙親道歉。記者...
檢警今天相驗，周姓澳門僑生自知闖下大禍，跪在林父膝前自責不斷向死者雙親道歉。記者邵心杰／攝影
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澳門禮儀師護照
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