親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

「紀律管理嚴重缺失」總統府第二波懲處 多名高階特勤記大過

曳引車掛假車牌欠54萬通行費 高公局跨機關查封

2019-07-27 14:56聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市龜山區一間貨運公司積欠巨額公法債務未還，名下數台曳引車仍持續上路，去年起疑似以一牌多車掛用或以偽變造車牌方式多次行駛於國道，欠繳通行費500筆，金額54萬餘元，被列為欠費黑名單，高公局、公路總局、公路警察局與法務部行政執行署等單位成立專案小組，昨晚到龜山查緝，當場查封該公司4輛曳引車與2輛貨櫃車斗，並拖吊移置保管。

法務部行政執行署桃園分署指出，桃園分署受宜蘭分署囑託，昨天與交通部高速公路局、公路總局台北市區監理所基隆監理站及警政署國道公路警察局會同龜山警方，展開跨機關聯合專案，查扣桃園市龜山區某欠費大戶貨運公司車輛，高公局派拖車將4輛曳引車移置保管。

桃園分署指出，義務人公司營業地登記於基隆市，名下數台曳引車疑以一牌多車掛用或以偽變造車牌方式多次行駛於國道，從去年9月起違規欠費達500筆，欠費金額高達54萬餘元，已被高公局列為ETC欠費大戶黑名單，另也查出此義務人公司積欠使用牌照稅36萬3389元、營業稅69萬6449元、健保費35萬7496元與勞動罰鍰4萬元，總計高達341萬餘元卻置之不理。

該公司欠費金額高昂，且還以變造方式持續上路，高公局跨機關成立專案追查小組，昨天強制查扣義務人公司的違規車輛，公司負責人接獲通知急忙趕到現場，承認積欠巨額公法債務，但因僥倖心理仍繼續違規使用車輛並陸續積欠通行費與稅捐等公法債務。

移送機關高公局表示，希望透過此次聯合跨機關專案查扣違規貨運公司的營運車輛，將對其他心存僥倖的業者與一般民眾，產生一定的嚇阻力，行政執行署桃園分署現場查封包含維修中的曳引車共計4輛，並由移送機關高公局派遣大型拖吊車移置公路警察局保管，未來將進行拍賣，以清償積欠公法債務外，更能立即遏止義務人公司使用偽變造車牌繼續違規上路。

桃園市龜山區一間貨運公司積欠巨額公法債務未還，高公局成立跨機關專案小組，昨晚到龜...
桃園市龜山區一間貨運公司積欠巨額公法債務未還，高公局成立跨機關專案小組，昨晚到龜山查緝查封。圖／行政執行署桃園分署提供
分享
桃園市龜山區一間貨運公司積欠巨額公法債務未還，高公局成立跨機關專案小組，昨晚到龜...
桃園市龜山區一間貨運公司積欠巨額公法債務未還，高公局成立跨機關專案小組，昨晚到龜山查緝查封。圖／行政執行署桃園分署提供
分享

債務警察國道
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

網傳私菸案吳宗憲是陳菊人馬 男大生誤認被法辦

2019-07-27 13:47

嘉市破窗大盜抓到了 警呼籲重要物品勿放車內

2019-07-27 12:36

平溪106縣道及台2丙線 噪音擾人眠告發73改裝車

2019-07-27 14:58

法官爬研究論文破年份迷思 酒廠父子被控詐欺獲判無罪

2019-07-27 13:51

銀行帳戶不翼而飛10年被控詐欺 二審改判還男子清白

2019-07-27 12:21

影／綠營高市議員批719水災是人禍 按鈴告韓市府瀆職

2019-07-27 12:11

牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信 500萬元交保

2019-07-27 06:59

併購中資企業疑涉弊 牛仔褲大王遭約談

2019-07-27 00:56

鑽無認證漏洞 盜刷網購再銷贓 2集團14人送辦

2019-07-27 00:53

闖平交道吊照合憲 警報器啟動間隔4秒…待改進

2019-07-27 00:44

給更生人機會 2度酒駕都免刑

2019-07-27 00:40

酒駕撞死人 賠900萬仍要關

2019-07-27 00:40

如興紡織疑涉中資 年仔褲大王陳仕修訊後500萬交保

2019-07-26 23:54

無證據證明賄選 王朝坤當選無效之訴駁回

2019-07-26 23:30

女嬰遭積木袋覆臉窒息 保母不在場依業務過失致死起訴

2019-07-26 22:14

到底是不是電腦分案？ 法官嗆最高院書記官長「說謊」

2019-07-26 20:58

「我看到妳胸部，可以偷襲妳嗎？」他付諸行動被判刑

2019-07-26 20:34

女法官扛20案過年也看卷 監委突襲最高院查分案霸凌

2019-07-26 20:33

【即時短評】人民訴訟玩弄股掌？最高法院道德不容瑕疵

2019-07-26 20:31

獨／大貨車撞死人一賠了之？ 交警：電眼普遍已少見

2019-07-26 18:07

高志鵬貪汙聲請釋憲 大法官不受理

2019-07-26 17:45

獨／如興紡織遭調查局大搜索 約談牛仔褲大王陳仕修

2019-07-26 17:25

闖平交道吊照合憲 但「間隔4秒」大法官覺不妥

2019-07-26 17:15

「不讓更生努力化為烏有」 2度酒駕法院罕見均判免刑

2019-07-26 16:47

檢提當選無效被法官駁回 台中市議員王朝坤當選有效

2019-07-26 16:45

徐乃麟豪宅淪賭場誰是經營者？2當事女今開庭互咬

2019-07-26 16:33

不慎撞死超車騎士 士檢「反映時間不足」不起訴

2019-07-26 15:15

法院判離婚就算生效 隔年合併報稅小心被罰

2019-07-26 14:53

追偷排電鍍廢水 環保稽查員潛入下水道活逮

2019-07-26 14:50

被控妨害自由 統促黨張安樂父子出庭：「可能是蔡英文告我」

2019-07-26 14:49

不滿女友提分手 男衝動硬上判1年半

2019-07-26 14:44

尾隨女模回家企圖性侵 廚師判關4年要賠100萬元

2019-07-26 14:39

「台大最狂教授」師生反目 原粉專小編告錕P獲不起訴

2019-07-26 14:28

飯店服務生翻拍4客人信用卡 上網冒用消費2萬多

2019-07-26 13:05

3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57

逆孫鎚殺外婆和叔公夫婦判無期 檢方不服上訴

2019-07-26 12:52

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

聚合發4大建案收入110億 陳世坤等逃稅2億餘元被判刑

2019-07-26 11:25

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54
看更多

熱門文章

獨／如興紡織遭調查局大搜索 約談牛仔褲大王陳仕修

2019-07-26 17:25

獨／重大變革！警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測

2019-07-27 10:41

影／大貨車輾碎機車不停 騎車婦人狂爬出險命喪輪下

2019-07-26 17:07

炫富踢到鐵板！代買百萬金條PO網 對方拒收自己吞

2019-07-26 21:24

「快遞已發請您查收」騙人的 千萬別點選連結、輸帳密

2019-07-26 18:50

陪女兒考驗光師 一家三口搭小黃遭攔腰撞母不治

2019-07-27 10:59

不捨醫師出國進修 癌母淚訴「你回來我都走了」

2019-07-27 10:35

豐原電動車工廠大火濃煙竄天際 水源缺乏急調水車搶救

2019-07-27 09:01

高雄失智老婦失蹤9天 陳屍住處附近水溝

2019-07-27 11:00

獨／大貨車撞死人一賠了之？ 交警：電眼普遍已少見

2019-07-26 18:07

網傳私菸案吳宗憲是陳菊人馬 男大生誤認被法辦

2019-07-27 13:47

不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長

2019-07-27 10:41

如興紡織疑涉中資 年仔褲大王陳仕修訊後500萬交保

2019-07-26 23:54

牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信 500萬元交保

2019-07-27 06:59

2線4星副分局長倒臥樓梯間 腦出血送醫

2019-07-26 17:14

「對我只是玩玩」她拒和解 他腳踏兩條船被判刑

2019-07-26 22:17

買全罩式安全帽卻被長輩罵 他嗆：把你們車子安全氣囊戳破

2019-07-26 16:11

女嬰遭積木袋覆臉窒息 保母不在場依業務過失致死起訴

2019-07-26 22:14

到底是不是電腦分案？ 法官嗆最高院書記官長「說謊」

2019-07-26 20:58

李承翰並非第一人？台鐵百年紀錄 滿是快被遺忘的英雄們...

2019-07-27 09:00

女法官扛20案過年也看卷 監委突襲最高院查分案霸凌

2019-07-26 20:33

影／綠島客輪天王星卡航道 幸友船助脫困無人傷

2019-07-27 11:42

高志鵬貪汙聲請釋憲 大法官不受理

2019-07-26 17:45

一名刑事小隊長：跑不過歹徒氣喘如牛怎麼抓賊？

2019-07-27 10:42

搶救3天 花蓮砂婆礑溪溺水小兄弟還是走了

2019-07-26 18:49

檢提當選無效被法官駁回 台中市議員王朝坤當選有效

2019-07-26 16:45

趁她麻藥未退...醫院放射師犯猥褻 還辯「幫忙喬位」

2019-07-26 16:53

【即時短評】警方有錢出國 沒錢採購設備？

2019-07-26 20:55

影／拍開槍片諷台中「慶記之都」 導演竟抱怨:不都這樣?

2019-07-27 11:50

「我看到妳胸部，可以偷襲妳嗎？」他付諸行動被判刑

2019-07-26 20:34

網路男蟲開價3萬8找未成年處女 得逞就封鎖

2019-07-26 16:33

「越界漁船剋星」今開工 海巡執法將展現「海上快打」

2019-07-26 18:50

悲劇！退休醫師陪女兒趕考 3人搭小黃遭撞妻子不治

2019-07-27 13:38

信用卡盜刷集團入侵 知名購物網、電信公司損失百萬

2019-07-26 15:43

徐乃麟豪宅淪賭場誰是經營者？2當事女今開庭互咬

2019-07-26 16:33

嘉市蘭潭DC大樓跳電 氣切百歲人瑞急送醫

2019-07-27 00:26

「不讓更生努力化為烏有」 2度酒駕法院罕見均判免刑

2019-07-26 16:47

給更生人機會 2度酒駕都免刑

2019-07-27 00:40

北市女子疑患精障 今13樓一躍而下輕生死亡

2019-07-26 19:31

影／綠營高市議員批719水災是人禍 按鈴告韓市府瀆職

2019-07-27 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top