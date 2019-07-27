曳引車掛假車牌欠54萬通行費 高公局跨機關查封

2019-07-27 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市龜山區一間貨運公司積欠巨額公法債務未還，名下數台曳引車仍持續上路，去年起疑似以一牌多車掛用或以偽變造車牌方式多次行駛於國道，欠繳通行費500筆，金額54萬餘元，被列為欠費黑名單，高公局、公路總局、公路警察局與法務部行政執行署等單位成立專案小組，昨晚到龜山查緝，當場查封該公司4輛曳引車與2輛貨櫃車斗，並拖吊移置保管。

法務部行政執行署桃園分署指出，桃園分署受宜蘭分署囑託，昨天與交通部高速公路局、公路總局台北市區監理所基隆監理站及警政署國道公路警察局會同龜山警方，展開跨機關聯合專案，查扣桃園市龜山區某欠費大戶貨運公司車輛，高公局派拖車將4輛曳引車移置保管。

桃園分署指出，義務人公司營業地登記於基隆市，名下數台曳引車疑以一牌多車掛用或以偽變造車牌方式多次行駛於國道，從去年9月起違規欠費達500筆，欠費金額高達54萬餘元，已被高公局列為ETC欠費大戶黑名單，另也查出此義務人公司積欠使用牌照稅36萬3389元、營業稅69萬6449元、健保費35萬7496元與勞動罰鍰4萬元，總計高達341萬餘元卻置之不理。

該公司欠費金額高昂，且還以變造方式持續上路，高公局跨機關成立專案追查小組，昨天強制查扣義務人公司的違規車輛，公司負責人接獲通知急忙趕到現場，承認積欠巨額公法債務，但因僥倖心理仍繼續違規使用車輛並陸續積欠通行費與稅捐等公法債務。