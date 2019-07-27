食鹽水謊稱幹細胞施打 女密醫獲緩刑

2019-07-27 14:59 中央社 台北27日電



女密醫楊憶玲被控以生理食鹽水及維他命混合液，佯稱幹細胞為皮膚病患治療。高院更一審日前考量她坦承犯行，已與6名被害人和解，依輸入禁藥等罪判刑2年，緩刑5年。還可上訴。

判決指出，楊女不具醫師資格，於民國102年9月間起自大陸深圳市輸入禁藥膠囊，在台北開設醫療處所，自稱「楊醫師」，以膠囊為糖尿病、皮膚病患者治療；楊女以生理食鹽水及維他命混合，佯稱幹細胞為皮膚病患治療並詐得金錢。

全案經被害人檢舉及台北市衛生局函送，由台北地檢署偵辦，並將楊女起訴；案經歷審宣判及最高法院發回後，由台灣高等法院進行更審，日前宣判。

更一審指出，楊女為謀己利，罔顧被害人因自己或家人患有疾病，身心早已受到煎熬，反而利用被害人病急投醫的心態，向被害人謊稱幹細胞治療，可以治癒半身不遂、皮膚等疾病，並藉以收取高額費用，無疑是對被害人及家屬雪上加霜，甚至有延誤治療的可能，影響國民健康安全，更破壞藥品管理、醫療提供制度及病患享有正確醫療資源的權利。

此外，更一審也指出，楊女於偵審中均坦承全部犯行，犯後已與6名被害人達成和解並支付賠償金等情形，判她2年徒刑，緩刑5年，須向公庫支付新台幣20萬元，向公益團體等提供80小時義務勞務。全案還可上訴。