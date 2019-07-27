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法官爬研究論文破年份迷思 酒廠父子被控詐欺獲判無罪

2019-07-27 13:51聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市謝姓父子長年經營酒廠業務，卻將2015年出產的阿根廷進口紅葡萄酒混摻少量2013年出產的紅酒，再貼標印有「2013年」字樣標籤，將「歐邦妮頂級紅酒」等酒品賣給喜宴場、雜貨店，遭檢方認定他們藉冒充特定年份葡萄酒獲利，依涉詐欺取財等罪嫌起訴。但合議庭調閱紅酒相關研究論文，破解紅酒「越陳越貴」迷思，判謝姓父子無罪。

起訴指出，謝姓父子分別負責酒廠進口、分裝原料酒、調製酒類及銷售等業務，卻涉嫌將少量2013年阿根廷進口葡萄酒混入2015年進口葡萄酒體中；明明2013年份的酒體僅占17.2%，謝姓父子卻擅貼不實酒標佯裝該些酒品均是2013年出產，恐害消費者誤信該些酒品確是特定年份釀造酒，才掏錢購買。

檢方指出，謝姓父子光靠「歐邦妮頂級紅酒」一款紅酒，就不法牟利17萬9520元，涉犯詐欺取財、有虛偽標記商品品質等罪嫌。

但身為酒廠實際負責人的謝父辯稱，當初是因為2013年進口的紅酒至少還剩5噸，且印有「2013」字樣的標籤也尚未用完，「丟掉可惜」，才會將少量2013年舊酒摻入2015年新酒販售，並沿用原標籤以免浪費，「沒想過要看起來比較陳年」；謝姓父子堅決否認犯行。

橋頭地方法院開庭審理，傳喚曾向謝姓父子下單買酒的客戶到庭作證；該些客戶均證稱，「購買紅酒時，並未考慮過年份」。蕭姓客戶稱，當初下單買酒時僅單純試喝，「只在意是否好喝、順口」，並未特別注意年份，更直言，畢竟進口的是不重品牌的「低價酒」，轉手再賣的價格不過220元，自然不像知名酒莊高價酒，要特別挑選年份，「名貴酒的年份才會影響價格」。

到庭作證的客戶均稱，決定購買的關鍵因素在於來源、口感及價格，而未曾考量年份。合議庭認為，該些論述與謝父所稱「酒類年份不一定重要」不謀而合。

合議庭再查閱「年份越老越好喝？別再被葡萄酒迷思給騙了！」「關於葡萄酒年份的那些事」、「放得久未必好！葡萄酒的陳年空間」等研究論文，並上網詢價，發現無從認定紅酒年份早晚與品質之間有直接關聯，難以採信檢方起訴所言「陳年的酒較有價值」，以此判定謝姓父子想藉假標牟利等主張。

橋頭地方法院指出，該酒廠所販售的紅酒產品「原產國」標示如實，縱然年份標示不符合酒類標示管理辦法相關規定，但缺乏事證可證明紅酒年份早晚與品質有關，無從認定其「品質」標示不實，也無證據指向有消費者因誤信年份標示而錯買紅酒。

合議庭認為，並無積極證據證明謝姓父子主觀上有意圖施詐術、藉此欺騙他人牟利等不法意圖，詐欺取財、有虛偽標記商品品質等罪嫌不足，判謝姓父子無罪，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市謝姓父子長年經營酒廠業務，卻將2015年出產的阿根廷進口紅葡萄酒混摻少量2...
高雄市謝姓父子長年經營酒廠業務，卻將2015年出產的阿根廷進口紅葡萄酒混摻少量2013年出產的紅酒，捲入不實酒標涉詐欺等案，遭橋頭地方法院以罪嫌不足為由，判無罪。示意圖／路透
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葡萄酒詐欺阿根廷
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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