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銀行帳戶不翼而飛10年被控詐欺 二審改判還男子清白

2019-07-27 12:21聯合報 記者邵心杰╱即時報導

陳姓男子因搬家銀行存摺與提款卡不翼而飛，因帳戶餘額僅剩54元，他不以為意也未掛失，沒想到10年後，竟遭陳姓女子當人頭帳戶使用，向高姓男子謊稱祖母去世積欠喪葬費21萬元，高依指示匯款進入陳帳戶後被提領一空，一審認陳幫助犯詐欺取財罪判處5月徒刑，陳上訴二審，二審合議庭認檢方所提證據不足，撤銷原判決改判陳無罪。

台南高分院審理時，陳指出，他從2010年就沒有用過該銀行帳戶，已經大約10年的時間沒有使用，直到2018年警察通知他的時候，才知道銀行帳戶的提款卡及密碼不見了。他說，將密碼是寫在一小紙條上與存摺放在一起，因為他搬家很多次，而且很久沒有使用該帳戶，再加上帳戶餘額僅剩54元，銀行人員曾表示帳戶如果1 年沒使用就會變靜止戶，所以他根本不知道該銀行帳戶提款卡跟密碼何時遺失，也沒有掛失，他確實沒有將帳戶提款卡及密碼交給詐欺集團成員使用。

判決指出，高與陳女曾約出去見面3 次，且是男女朋友關係，在此長達3 年4 月期間內，陳女向高借款累計高達500多萬元，而陳女借款的理由，除祖母喪禮費35萬元、需繳交遺產稅60萬元外，其餘大部分的款項均單純借款。3年前，高匯款21萬元，事後察覺不對勁，直覺被騙報警偵辦。

台南高分院合議庭認為，陳女所涉詐欺取財犯行，與一般詐騙集團正犯，通常透過電話、通訊軟體，以假冒親友急需用錢等詐術，於短時間內、取款前未見面的方式詐騙被害人交付現金或匯款，而由人頭帳戶或遭詐騙高提供金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼，供高匯款的一般幫助詐欺取財的類型不同。

且依調查證據的結果，並無證據足資證明陳女確有詐欺取財犯行，詐欺取財的正犯既不構成犯罪，陳自然沒有幫助詐欺取財罪及洗錢罪，因此撤銷原判，改判陳男無罪。

台南高分院合議庭認檢方所提證據不足，撤銷原判決改判陳無罪。圖／本報資料照
台南高分院合議庭認檢方所提證據不足，撤銷原判決改判陳無罪。圖／本報資料照
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詐欺詐騙集團警察
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