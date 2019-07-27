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影／綠營高市議員批719水災是人禍 按鈴告韓市府瀆職

2019-07-27 12:11聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄719水災話題延燒，高雄市議員康裕成、何權峰、鄭孟洳、簡煥宗等痛批「719水災是人禍」，指控韓市府未在汛期前完成基本整備，「螺絲掉滿地」，以致三民區正興里嚴重淹水。康裕成等今赴高雄地檢署，告發市長韓國瑜、副市長李四川、水利局長李戎威涉犯廢弛職務釀災罪。

康裕成今上午11時率市議員何權峰、鄭孟洳、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲等，高舉「韓市府瀆職」、「罔顧市民生命財產安全」字卡，赴高雄地檢署按鈴申告，直說719水災並非單純水災，「是人禍」，不僅十全滯洪池工程延宕，抽水機該接電卻未接電、滯洪池閘門該開卻未開，害當地民眾飽受淹水所苦，指控韓市府瀆職。

康裕成等人今上午也召開記者會，先批原訂今年6月完工的十全滯洪池一再延宕，再指稱，就算滯洪池未完工，仍有滯洪功能，但因寶珠溝抽水機未及時接電、十全滯洪池閘門未及時開啟，導致原本可避免的淹水發生。

「根本是人謀不臧」，康裕成等質疑市府團隊「螺絲掉滿地」，痛斥市長忙著選總統、副市長忙著接班、局長不是不講話就是講錯話，建請高雄地檢署調閱719豪雨災害應變中心會議資料、全程錄影，及十全滯洪池工程進度、閘門開啟與否等相關資料。

民進黨籍高雄市議員今按鈴申告韓市府廢弛職務釀災罪，高雄市政府則回應指出，今年加緊趕工十全滯洪池與寶珠溝沿線積水改善工程，施工單位也完成汛期相關防護，但719暴雨超過系統承載量才是導致淹水主因，呼籲勿以政治因素干擾工程專業。

高市府嚴正表示，綠營市議員為了政黨利益作秀，刻意抹黑，也強調，十全滯洪池工程案是接續前朝工程，並延續相關進度，若以綠營市議員邏輯，「是否也該追溯前市長陳菊與前代理市長許立明的責任？」

高雄市議員康裕成等今赴高雄地檢署，告發市長韓國瑜、副市長李四川、水利局長李戎威涉...
高雄市議員康裕成等今赴高雄地檢署，告發市長韓國瑜、副市長李四川、水利局長李戎威涉犯廢弛職務釀災罪。記者賴郁薇／攝影
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高雄市議員康裕成等今赴高雄地檢署，告發市長韓國瑜、副市長李四川、水利局長李戎威涉...
高雄市議員康裕成等今赴高雄地檢署，告發市長韓國瑜、副市長李四川、水利局長李戎威涉犯廢弛職務釀災罪。記者賴郁薇／攝影
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滯洪池淹水高雄市
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