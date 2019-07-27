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牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信 500萬元交保

牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信 500萬元交保

2019-07-27 06:59聯合報 記者張宏業╱即時報導

牛仔褲製造大廠如興紡織董事長陳仕修，被控併購港商玖地控股公司時涉財報不實，違反證交法特別背信罪，調查局台北市調查處昨天搜索約談陳仕修、財務副總徐仲榮到案，台北地檢署訊後今天凌晨命陳交保500萬元、徐交保50萬元。

據了解，全案是由金管會函送檢調偵辦，陳仕修偵訊時否認涉及財報不實，供稱投資市場以小吃大原本就是好事，併購過程合乎法律程序。

2017年總統蔡英文出訪尼加拉瓜，有在尼加拉瓜設廠的如興，還由陳仕修送了6條牛仔布所做的狗領巾給蔡英文，並參觀如興工廠；5個月後，國發基金宣布要投資如興，協助併購，成為政治人物攻擊蔡政府的話題。

如興紡織是國發基金成立「產業創新轉型基金」後第1檔投資的股票，2017年國發基金以「協助公司創新轉型，提升國際競爭力」為由，以每股18.6元參與如興增資案，總金額近15億元，占如興9％，但此投資案也讓國發基金成為眾矢之的。

如興紡織曾以現金增資的方式向外募資130億元，欲併購年營收150億元的港商玖地控股公司（簡稱JD），但因玖地的總部在大陸江蘇，檢調懷疑，中資恐借殼如興滲透台灣。

國發基金也證實，確實協助如興紡織去收購玖地控股公司，助如興成為全球第一大牛仔褲製造商。如興遭調查局搜索，震撼紡織業。

有立委爆料，指玖地負責人孫瑒的母親，曾是大陸官方吉林省紡織品進出口公司董事長，身兼吉林省對外經濟貿易委員會委員，質疑國發基金淪為大陸企業來台滲透幫兇。如興之後又公告法人董事恆興利豐預定轉讓3萬張持股，約占其持股比率38％，由於恆興利豐的負責人就是陳仕修，檢調質疑其中有弊。

今年2月，已是全球第一大牛仔褲製造商的如興，宣布以4800萬美元，取得美國零售端牛仔褲服務商「Nanjing USA」 近53％股權，是少有台商併購美商案例。

牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信以500萬元交保。記者張宏業／攝影
牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信以500萬元交保。記者張宏業／攝影
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如興紡織財務副總徐仲榮50萬元交保。記者張宏業／攝影
如興紡織財務副總徐仲榮50萬元交保。記者張宏業／攝影
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牛仔褲蔡英文
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