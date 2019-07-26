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如興紡織疑涉中資 年仔褲大王陳仕修深夜送北檢

2019-07-26 23:54聯合報 記者張宏業╱即時報導

牛仔褲製造大廠如興紡織董事長陳仕修被控涉及違反證交法特別背信罪，調查局台北市調查處今天搜索約談陳仕修及財務部徐姓主管，陳仕修深夜移送台北地檢署複訊，全案與併購中資企業玖地有關。

陳仕修進入北檢未發表意見，但他律師大有來頭，是前特偵組檢察官、曾調查立委柯建銘關說司法案的楊榮宗。

2017年總統蔡英文出訪尼加拉瓜，有在尼加拉瓜設廠的如興，還由陳仕修送了6條牛仔布所做的狗領巾給蔡英文，並參觀如興工廠；5個月後，國發基金宣布要投資如興，協助併購，成為政治人物攻擊蔡政府的話題。

如興紡織是國發基金成立「產業創新轉型基金」後第1檔投資的股票，2017年國發基金以「協助公司創新轉型，提升國際競爭力」為由，以每股18.6元參與如興增資案，總金額近15億元，占如興9％，但此投資案也讓國發基金成為眾矢之的。

如興曾以現金增資的方式向外募資130億元，欲併購年營收150億元的港商玖地，原本小吃大是投資市場的美事，但因玖地的總部在大陸江蘇，檢調懷疑，中資恐借殼如興滲透台灣。

國發基金證實，確實協助如興去收購玖地，助如興成為全球第一大牛仔褲製造商。如興遭調查局搜索，震撼紡織業。

有立委爆料，指玖地負責人孫瑒的母親，曾是大陸官方吉林省紡織品進出口公司董事長，身兼吉林省對外經濟貿易委員會委員，質疑國發基金淪為大陸企業來台滲透幫兇。

如興之後又公告法人董事恆興利豐預定轉讓3萬張持股，約占其持股比率38％，由於恆興利豐的負責人就是陳仕修，檢調質疑其中有弊。

今年2月，已是全球第一大牛仔褲製造商的如興，宣布以4800萬美金，取得美國零售端牛仔褲服務商「Nanjing USA」 近53％股權，是少有台商併購美商案例。

牛仔褲大王、如興紡織董事長陳仕修被控違反證交法特別背信罪。記者張宏業／攝影
牛仔褲大王、如興紡織董事長陳仕修被控違反證交法特別背信罪。記者張宏業／攝影
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