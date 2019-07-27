併購中資企業疑涉弊 牛仔褲大王遭約談

2019-07-27 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



牛仔褲製造大廠如興紡織董事長陳仕修被控涉及違反證交法案，調查局台北市調查處昨兵分多路搜索，約談陳仕興與如興財務部徐姓主管到案，深夜移送台北地檢署複訊；據悉，全案與併購中資企業有關。

如興是國發基金成立「產業創新轉型基金」後第一檔投資的股票，二○一七年國發基金以「協助公司創新轉型，提升國際競爭力」為由，以每股十八點六元參與如興增資案，總金額近十五億元但此投資案也讓國發基金成為眾矢之的。

如興曾以現金增資的方式向外募資一百卅億元，欲併購年營收一百五十億元的港商玖地，原本小吃大是投資市場的美事，但因玖地的總部在大陸江蘇，檢調懷疑，中資恐借殼如興滲透台灣。

國發基金後來證實，確曾協助如興去收購玖地，助如興成為全球第一大牛仔褲製造商。昨天傳出如興遭調查局搜索，震撼紡織業。

牛仔褲大王、如興紡織董事長陳仕修被控違反證交法特別背信罪。記者張宏業／攝影 分享 facebook

如興先前公告法人董事恆興利豐預定轉讓三萬張持股，約占其持股比率百分之卅八，由於恆興利豐的負責人就是陳仕修，檢調質疑有弊，經蒐證後昨天展開搜索、約談行動。

二○一七年總統蔡英文出訪尼加拉瓜，在尼加拉瓜有設廠的如興，當時陳仕修送了六條牛仔布所做的狗領巾給蔡英文，並帶蔡參觀工廠；五個月後，國發基金宣布要投資如興，協助併購，一度成為政治人物攻擊蔡政府的話題。