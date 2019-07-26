「對我只是玩玩」她拒和解 他腳踏兩條船被判刑

2019-07-26 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿安」與13歲少女「小蘋」嘿咻，她發現他腳踏兩條船另有女友，告訴老師後報警處理，他欲與她和解，「小蘋」不滿男方對她只是玩玩，拒絕和解，一、二審依妨害性自主罪將他判刑3年。可上訴三審。

判決書指出，「阿安」（化名）透過手機交友軟體認識少女「小蘋」（化名），明知她未滿14歲，竟於2017年7月下旬，帶她到摩鐵發生性關係，經她告知學校老師，經學校通報警方處理。

檢察官偵訊時，「阿安」供稱「當時知道她只有13歲，因為她在交友軟體上有寫，見面聊天時有跟他說。而「小蘋」也證稱，男方知道她當時年紀，她有提到自己才要升國二、是13歲。

少女又證稱，兩人發生性關係後，阿安事後就不回她訊息，她上網搜尋到男生的臉書，才知道他有女友，對自己只是玩玩。少女不滿發生性行為那天曾問阿安有無女友，他說沒有，拒絕和解。一審阿安被判刑3年，他不服上訴。