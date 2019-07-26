親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

元朗襲擊事件的五大疑點，與北京的進一步動作

性感女星上節目中洞大開！男來賓：不知眼睛該放哪

「對我只是玩玩」她拒和解 他腳踏兩條船被判刑

2019-07-26 22:17聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿安」與13歲少女「小蘋」嘿咻，她發現他腳踏兩條船另有女友，告訴老師後報警處理，他欲與她和解，「小蘋」不滿男方對她只是玩玩，拒絕和解，一、二審依妨害性自主罪將他判刑3年。可上訴三審。

判決書指出，「阿安」（化名）透過手機交友軟體認識少女「小蘋」（化名），明知她未滿14歲，竟於2017年7月下旬，帶她到摩鐵發生性關係，經她告知學校老師，經學校通報警方處理。

檢察官偵訊時，「阿安」供稱「當時知道她只有13歲，因為她在交友軟體上有寫，見面聊天時有跟他說。而「小蘋」也證稱，男方知道她當時年紀，她有提到自己才要升國二、是13歲。

少女又證稱，兩人發生性關係後，阿安事後就不回她訊息，她上網搜尋到男生的臉書，才知道他有女友，對自己只是玩玩。少女不滿發生性行為那天曾問阿安有無女友，他說沒有，拒絕和解。一審阿安被判刑3年，他不服上訴。

台中高分院合議庭審酌，「阿安」案發時年齡為22歲，在網路上認識「小蘋」僅1個月，明知被害人年齡，對性行為之相關智識及自主決定能力均未臻成熟，為滿足自身性慾，危害被害人身心發育，雖坦承犯，家庭，有意與被害人和解，但被害人無意和解，遂駁回他的上訴，仍判刑3年。

青年「阿安」與與13歲少女「小蘋」嘿咻，經少女告知老師報警處理，一、二審依妨害性...
青年「阿安」與與13歲少女「小蘋」嘿咻，經少女告知老師報警處理，一、二審依妨害性自主罪將他判刑3年。圖／本報資料照
分享

交友軟體性行為
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

到底是不是電腦分案？ 法官嗆最高院書記官長「說謊」

2019-07-26 20:58

「我看到妳胸部，可以偷襲妳嗎？」他付諸行動被判刑

2019-07-26 20:34

女法官扛20案過年也看卷 監委突襲最高院查分案霸凌

2019-07-26 20:33

【即時短評】人民訴訟玩弄股掌？最高法院道德不容瑕疵

2019-07-26 20:31

高志鵬貪汙聲請釋憲 大法官不受理

2019-07-26 17:45

獨／如興紡織遭調查局大搜索 約談牛仔褲大王陳仕修

2019-07-26 17:25

闖平交道吊照合憲 但「間隔4秒」大法官覺不妥

2019-07-26 17:15

「不讓更生努力化為烏有」 2度酒駕法院罕見均判免刑

2019-07-26 16:47

檢提當選無效被法官駁回 台中市議員王朝坤當選有效

2019-07-26 16:45

徐乃麟豪宅淪賭場誰是經營者？2當事女今開庭互咬

2019-07-26 16:33

不慎撞死超車騎士 士檢「反映時間不足」不起訴

2019-07-26 15:15

法院判離婚就算生效 隔年合併報稅小心被罰

2019-07-26 14:53

追偷排電鍍廢水 環保稽查員潛入下水道活逮

2019-07-26 14:50

被控妨害自由 統促黨張安樂父子出庭：「可能是蔡英文告我」

2019-07-26 14:49

不滿女友提分手 男衝動硬上判1年半

2019-07-26 14:44

尾隨女模回家企圖性侵 廚師判關4年要賠100萬元

2019-07-26 14:39

「台大最狂教授」師生反目 原粉專小編告錕P獲不起訴

2019-07-26 14:28

飯店服務生翻拍4客人信用卡 上網冒用消費2萬多

2019-07-26 13:05

3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57

逆孫鎚殺外婆和叔公夫婦判無期 檢方不服上訴

2019-07-26 12:52

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

聚合發4大建案收入110億 陳世坤等逃稅2億餘元被判刑

2019-07-26 11:25

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54

影／殺蟑還是洩憤？ 瑞豐夜市埃及男潑油縱火

2019-07-26 10:43

水電行欠110萬押標金 行政執行署台北分署4年追到

2019-07-26 10:28

甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03

太歲頭上動土 男子持棍到派出所找碴判3月

2019-07-26 09:54

火爆男拿原子筆狂刺猛戳 插瞎獄友右眼球被判刑

2019-07-26 09:02

大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18

閱報秘書／牛奶針助安眠 過量恐致死

2019-07-25 23:41

三毒癮病患打牛奶針暴斃 醫師判六年

2019-07-25 23:39

鄉長被押 屏縣第3人 竹田鄉長涉賄遭收押

2019-07-25 23:06

翁啟惠不服仍申誡 公懲會：未限制他再提再審

2019-07-25 19:49

不服33筆政治檔案移歸國有 國民黨聲請停止執行遭駁回

2019-07-25 18:54

科員被控收賄判刑 移民署：主動調查勿枉勿縱

2019-07-25 18:38

7月酒駕重罰上路 台中市累計已罰1100萬元以上

2019-07-25 18:27

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02

涉A助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32
看更多

熱門文章

獨／如興紡織遭調查局大搜索 約談牛仔褲大王陳仕修

2019-07-26 17:25

大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18

影／大貨車輾碎機車不停 騎車婦人狂爬出險命喪輪下

2019-07-26 17:07

竹縣警追可疑車失控撞工廠 2警受傷住院

2019-07-26 13:13

轎車苗栗市一路撞50公尺再起火 駕駛落跑不見蹤影

2019-07-25 23:04

買飲料給5個1元 老闆拒收：拿1元會被看輕

2019-07-26 11:40

甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03

老翁皮夾7千元生活費掉了 警從收據尋人送還他感動哭了

2019-07-26 13:41

色男猛追妙齡女扒內褲硬上 忠犬護主狂吠嚇退性侵犯

2019-07-26 08:18

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54

「我得不到別人也別想要」她斷前夫命根沖馬桶

2019-07-25 23:36

划不到小琉球…親友團急叩海巡救

2019-07-25 23:42

耕耘機「種」老農 妻目睹崩潰

2019-07-25 23:38

「快遞已發請您查收」騙人的 千萬別點選連結、輸帳密

2019-07-26 18:50

救護員執勤結束開救護車停超商購物 遭人投訴濫用資源

2019-07-26 12:53

獨／大貨車撞死人一賠了之？ 交警：電眼普遍已少見

2019-07-26 18:07

疑太熱躲太陽 婦人扔下機車落跑

2019-07-26 12:02

炫富踢到鐵板！代買百萬金條PO網 對方拒收自己吞

2019-07-26 21:24

買全罩式安全帽卻被長輩罵 他嗆：把你們車子安全氣囊戳破

2019-07-26 16:11

台中傷心母尋女8個月找嘸 基隆警官找到人報平安

2019-07-26 09:32

2線4星副分局長倒臥樓梯間 腦出血送醫

2019-07-26 17:14

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

持刀追砍副局長 新北市府女課員3萬交保

2019-07-25 22:31

「台大最狂教授」師生反目 原粉專小編告錕P獲不起訴

2019-07-26 14:28

高志鵬貪汙聲請釋憲 大法官不受理

2019-07-26 17:45

暑假特產？三重屁孩深夜蛇行攔車 嚇哭車上乘客

2019-07-26 12:34

3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57

警尋回88歲迷途翁 年輕時是兩蔣時代貼身侍衛

2019-07-26 14:43

天氣引爆怨氣？勞局員工追砍長官

2019-07-25 23:48

桃園大溪民宅火災 獨居老翁命喪火窟

2019-07-26 12:32

徐乃麟豪宅淪賭場誰是經營者？2當事女今開庭互咬

2019-07-26 16:33

信用卡盜刷集團入侵 知名購物網、電信公司損失百萬

2019-07-26 15:43

21歲僑生駕車撞路樹輕傷 同行21歲同學不治

2019-07-26 13:17

女法官扛20案過年也看卷 監委突襲最高院查分案霸凌

2019-07-26 20:33

趁她麻藥未退...醫院放射師犯猥褻 還辯「幫忙喬位」

2019-07-26 16:53

被控妨害自由 統促黨張安樂父子出庭：「可能是蔡英文告我」

2019-07-26 14:49

關渡橋旁深夜遭攔車痛毆 被害人疑買毒欠錢惹禍

2019-07-26 15:16

「不讓更生努力化為烏有」 2度酒駕法院罕見均判免刑

2019-07-26 16:47

聚合發4大建案收入110億 陳世坤等逃稅2億餘元被判刑

2019-07-26 11:25

三毒癮病患打牛奶針暴斃 醫師判六年

2019-07-25 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top