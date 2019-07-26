到底是不是電腦分案？ 法官嗆最高院書記官長「說謊」

2019-07-26 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女法官楊絮雲疑遭到「分案霸凌」，分配案件數量、複雜程度不成比例，監察院去年介入調查，監委陳師孟、高涌誠和蔡崇義今突襲最高法院調查，約詢最高法院書記官長徐昌錦，另邀楊的丈夫、高等法院刑事庭長周盈文到場「對質」。周不滿徐說有電腦分案卻拿不出證據、否認不想讓事件曝光，當場怒嗆徐「你都在說謊」。最高法院院長鄭玉山未回應監委調查一事，只簡單表示「不是，他們不是來找我的」。

周盈文說，楊絮雲2017年9月隔年3月一人分到20件專業案件，其餘6人才共分15件。他說，楊一天上班超過12小時，連過年、春假都在家看卷沒有休息，身心壓力已達極限，「就是有人惡整霸凌她」。楊去年5月調回高院，而監察院也介入調查，為釐清事情真相，同年7月27日首次約詢周盈文、楊絮雲；監委同年8月赴最高法院調查分案室，而今年6月21日約詢鄭玉山。

監委陳師孟、高涌誠和蔡崇義今天上午9點半再度約詢周盈文、楊絮雲，事後直接驅車「突襲」最高法院，詢問徐昌錦相關分案規則和流程，再邀周當場「對質」。雙方針對是否有電腦分案、徐是否曾找周商談不願讓事件曝光等事唇槍舌戰約十分鐘，周一度不滿徐的回應，直指徐「一直說謊」。