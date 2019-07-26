到底是不是電腦分案？ 法官嗆最高院書記官長「說謊」
女法官楊絮雲疑遭到「分案霸凌」，分配案件數量、複雜程度不成比例，監察院去年介入調查，監委陳師孟、高涌誠和蔡崇義今突襲最高法院調查，約詢最高法院書記官長徐昌錦，另邀楊的丈夫、高等法院刑事庭長周盈文到場「對質」。周不滿徐說有電腦分案卻拿不出證據、否認不想讓事件曝光，當場怒嗆徐「你都在說謊」。最高法院院長鄭玉山未回應監委調查一事，只簡單表示「不是，他們不是來找我的」。
周盈文說，楊絮雲2017年9月隔年3月一人分到20件專業案件，其餘6人才共分15件。他說，楊一天上班超過12小時，連過年、春假都在家看卷沒有休息，身心壓力已達極限，「就是有人惡整霸凌她」。楊去年5月調回高院，而監察院也介入調查，為釐清事情真相，同年7月27日首次約詢周盈文、楊絮雲；監委同年8月赴最高法院調查分案室，而今年6月21日約詢鄭玉山。
監委陳師孟、高涌誠和蔡崇義今天上午9點半再度約詢周盈文、楊絮雲，事後直接驅車「突襲」最高法院，詢問徐昌錦相關分案規則和流程，再邀周當場「對質」。雙方針對是否有電腦分案、徐是否曾找周商談不願讓事件曝光等事唇槍舌戰約十分鐘，周一度不滿徐的回應，直指徐「一直說謊」。
周盈文說，徐昌錦表示調查後確認是電腦分案，卻拿不出分案輪次表，連監委都認為他「沒有調查」；而徐曾在他向司法院反應後，私自找他商量，希望楊不要調回高院，否則事情會曝光，也答應讓楊不受一年的辦案期限、分配助理，或全數退案重分，若楊執意離開最高法院，則希望能派駐廳長或處長一職，擔心重創司法威信，但徐昨日卻改口，讓他氣憤不已。
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