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女法官扛20案過年也看卷 監委突襲最高院查分案霸凌

2019-07-26 20:33聯合報 記者林孟潔╱即時報導

最高法院分案規則保密不透明，導致女法官楊絮雲分配案件數量、複雜程度不成比例，疑遭到「分案霸凌」，監察院去年介入調查，監委陳師孟、高涌誠和蔡崇義今突襲最高法院調查。

最高法院院長鄭玉山未回應監委調查一事，只簡單表示「不是，不是，他們不是來找我的」；據悉，監委未來應不再約詢相關人員，2個月內將作出調查報告。

楊絮雲丈夫、高等法院院刑事庭長周盈文指出，楊絮雲2017年9月到最高法院服務，一個月內分到8件專業案件，而同期4名新進法官均未發生這種狀況；楊至隔年3月為止，一人分到20件專業案件，其餘6人才共分15件，「這難道公平嗎？」且案件多龐雜繁重。他說，楊每天上午8點進辦公室，直到晚上9、10點才回家，一天上班超過12小時，連過年、春假都在家看卷沒有休息，身心壓力已達極限，「這很明顯就是有人惡整霸凌她」。

他說，最高法院為因應RCA汙染求償案上訴，2017年3月設立環境安全專庭，但RCA汙染求償案上訴後，卻以重大金融、社會矚目為由，分給隸屬「特殊商事」專庭的楊絮雲，和設立環境安全庭的目的相違背；楊不服上簽呈給院長鄭玉山才退案重分。然而，根據法官會議紀錄，決定RCA汙染求償案重分案的主辦法官可以停分一般案件5個月，陪席法官停分1個月，但楊被分到此案時，根本沒有讓她停分。

楊絮雲去年5月申請調回高院，而監察院也介入調查，為釐清事情真相，同年7月27日首次約詢周盈文；監委同年8月赴最高法院調查分案室，而今年6月21日約詢鄭玉山。

監委陳師孟、高涌誠和蔡崇義今天上午9點半再度約詢周盈文、楊絮雲，事後直接驅車「突襲」最高法院，詢問最高法院書記官長徐昌錦相關分案規則和流程，再邀周當場「對質」。

周盈文說，楊絮雲只想查明真相、追究責任、建立制度、回復名譽，楊離開最高法院後，有法官不諒解認為她是「棄案潛逃」，名譽受到嚴重損害，而最高法院要建立健全透明的分案制度，楊希望自己是最後一名被害人。

最高法院。本報資料照片
最高法院。本報資料照片
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