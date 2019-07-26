【即時短評】人民訴訟玩弄股掌？最高法院道德不容瑕疵

2019-07-26 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



最高法院分案制度遭疑，除了院長鄭玉山上月遭監委約詢，監察委員今也赴最高院，請書記官長徐昌錦與疑遭分案霸凌的楊絮雲丈夫、高等法院庭長周盈文「對質」。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 司法院欲挽救低迷的司法信任度，除了修正法官法以強化監督淘汰機制，為了查清「到底是誰破壞司法信譽？」，還大動作揪出可能影響司法公信力的「冒牌律師」。監察委員今調查最高法院分案制度，掀開最高法院罕為人知的分案怪狀，如果訴訟當事人得知自己的訴訟案件可被院長「指定分案」或胡亂指分，能信服終審判決？司法院與其檢討「外人」誤導、不識法律，更應自清道德有瑕者。

最高法院民事庭法官楊絮雲調任8個月，去年5月21日以「婆婆失智、負責照顧的公公也病壞了，想多點時間盡孝道」請調回台灣高等法院，事後傳出最高法院「分案霸凌」弊端。為此，最高法院去年6月7日特別公開「5月初成立」的「（獨立空間）分案室」釋疑，說明電腦亂數分配案件的作業。

監察委員去年8月到最高法院訪查分案室，今年6月21日約詢院長鄭玉山，今天請書記官長徐昌錦與疑遭分案霸凌的楊絮雲丈夫、高等法院庭長周盈文「對質」，顯露的不只是司法系統茶壺裡的風暴，更見終審法院疑人為胡亂分案，把人民念茲在茲的訴訟案當成「惡整」法官的工具，這樣的司法人民能夠相信嗎？

司法院釋字釋字第665號闡明「法官就受理之案件，負有合法、公正、妥速處理之職責」、「案件分配涉及法官之獨立審判職責及工作之公平負荷.....避免恣意及其他不當之干預，並提升審判運作之效率。」。

但楊絮雲2017年9月7日甫至最高法院任職，負責的是特殊商事專庭，竟然被分配到屬於「環境安全」的RCA水汙染案，更離譜的是從2017年9月至2018年3月她分到的專業案件高達20件，另外6名特殊商事專庭的法官總共才分到15件，明顯勞逸不均，用「欺凌新人」來形容毫不為過。

再細究楊絮雲分到的案件，包括眾所矚目的財政部與台新銀行間請求確認契約關係存在、中央存保公司與王又曾等29人間的損害賠償、幸福人壽與鄧文聰的損害賠償訴訟，有的還是超過11年以上的舊案，最高法院聲稱這是「電腦分案」的結果，但這樣的分案數據人民會相信嗎？

當一個法官每天活在「不曉得還要被指定分到多少案子」的憂慮之中，裁判品質也勢必下降，也勢必拖延到訴訟的速度，有權者利用指分權力來指定將案子分給誰，訴訟當事人不會對公信力起疑嗎？更成訴訟獲不利結果的人質疑司法的藉口。

楊絮雲離開最高法院已經1年多，但讓她離開的實情至今卻沒有釐清，也無人究責；若先前受判決者因此而認為最高法院的指分「司法不公」，帳該算在誰頭上？當還有其他法官訕笑「辦不來就棄『案』潛逃」時，不如省思這樣的分案不是職場霸凌嗎？

遲來的正義不是正義，人民的訴訟不該淪為掌權者霸凌的工具，當司法院在力推司法改革之際，不如先要求各級法院院長、法官要有基本的道德感，汰除真正在「破壞司法信譽」的人。