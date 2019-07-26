獨／大貨車撞死人一賠了之？ 交警：電眼普遍已少見

2019-07-26 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



大型車運輸界有暗黑傳聞，車禍肇事若傷者倒地，司機面臨天人交戰，油門一踩，「賠死人比賠半死人好」；資深交警透漏，這種觀念在民國90年代以前，因監視器、行車紀錄器尚未普及，「憾事時有所聞」，但隨著現代人每輛汽車，甚至機車安全帽都配戴行車紀錄器，加上路口監視器「電眼」普及，大型運輸車司機不敢鋌而走險，因為處處都在監看，都是鐵證。

台中市南屯區前天下午發生大貨車與機車車禍，影片中大貨車撞倒機車，張姓機車騎士仰倒在左前輪前拼命掙扎，大貨車邱姓司機一度停車，張婦以狗爬式掙脫，大貨車又踩油門向前，張婦險命喪輪下，有驚無險坐在中央分隔島上，身上多處擦傷。

一名林姓網友將影片po網，不少網友留言撻伐大貨車一度停車，又踩油門向前的行徑，痛批「蓄意殺人了吧」、「這不是故意不知道什麼才是故意」、「不成文的暗黑定律嗎？這算蓄意殺人了吧？差別在現在都有行車記錄，真不敢想以前的年代有多誇張」、「撞殘要賠一生，撞死只要賠一次」。

台中市一名資深交通警官說，大型車運輸界確實流傳一句，「賠死人比賠半死人好」，在民國90年代以前，台灣街道路口監視器不普及，大型車與小車肇事，確實常聽聞「大車再倒車、再前進」的行徑。

他解說，擔任大型運輸車司機是社會位階的藍領工人，多數人生活並不富裕，若撞死人，保險約可支付200萬元，再加上公司保險，幾乎賠一次就結束。

但若撞成植物人，保險最高僅給付約200萬元，但傷者後續2、30年的看護、照顧費用恐高達1、2千萬元，加上肇事者長年須背負的心理與財力壓力，早期年代恐有司機鋌而走險。

「走哪裡都有電眼，想逃也逃不掉！」另名陳姓交通警官指出，近十年來台灣路口監視器設置已相當普及，加上民眾汽車，甚至機車都加裝行車紀錄器，隨時監控路況，若有司機蓄意對傷者「二次傷害」，反而成為犯罪鐵證，現在幾乎沒有人敢這樣做。