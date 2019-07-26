公務車載漏稅物品 桃園機場關棧走私案判緩刑

2019-07-26 18:06 中央社 台北26日電



國安人員吳宗憲等人涉走私菸品，觸犯貪污治罪條例的以公用運輸工具裝載漏稅物品罪。法界人士今天指出，判例較少，矚目案例為桃園機場「關棧走私案」，被告航警等獲緩刑確定。

法界人士指出，貪污治罪條例第4條第1項第4款的以公用運輸工具裝載漏稅物品罪，本刑可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，但實務上，判例相當少，構成這項罪名關鍵在於使用運輸工具將漏稅物品運出管制區。

最新判決確定的判例為民國90年宣判的桃園機場「關棧走私案」，被告時任航警黃啟生、消防隊員陳崑順及民航局中正站福利委員會行李寄存倉庫（俗稱關棧）櫃台員黃鴻達等3人被控利用職務關係，深知關棧領貨是認證不認人制度，3人因有工作證而出入管制區，透過寄存貨物存條代領貨品，規避台北關稅局檢查，而陸續幫2名友人將應稅未稅貨品運出管制區。

判決指出，3人為一時失慮，受友人之託，基於人情，為圖小利，將漏稅物品的日本梅酒、起瓦士威士忌、紹興酒、茶壺及小型石雕品，經由警用巡邏車及消防車載運離開管制區。

判決指出，3人觸犯貪污治罪條例第4條第1項第4款的以公用運輸工具裝載漏稅物品罪、稅捐稽徵法第43條第1項的幫助逃漏稅捐罪，從重以公用運輸工具裝載漏稅物品罪論罪，但考量3人為自白犯罪、免於繳納稅費為新台幣5萬元以下以及是基於人情而犯案，情堪憫恕下，適用刑法59條減刑，共計減刑三次，最後判3人，1年6月至2年不等刑期，緩刑3年，全案確定。