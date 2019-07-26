高志鵬貪汙聲請釋憲 大法官不受理

2019-07-26 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



民進黨前立委高志鵬因圖利罪，遭判刑4年6個月定讞。高聲請釋憲，大法官今決議不受理。聯合報系資料照 分享 facebook 民進黨立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中為特定業者關說並收受50萬元，最高法院去年駁回他上訴，高被依貪汙治罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞，他入監服刑。高認為貪汙治罪條例第6條第1項第5款規定有牴觸憲法立法院職權疑義，聲請釋憲。大法官今決議不受理。

人民、法人或政黨聲請解釋憲法，須是憲法上所保障的權利遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用的法律或命令，有牴觸憲法疑義者，才能聲請。

高志鵬認為，立法委員就人民陳情的事項，召開協調會，邀請職掌法律、預算有關的行政機關派員出席，除已具有公務行為之外觀外，且與憲法賦予立法委員議決、審查、質詢及備詢等主要職務有密切關聯性，也屬立委職務範圍內可以做的行為。

高認為他在任職立法委員時，在不知情下，由國會辦公室主任接受東豐閣公司隱名合夥人的政治獻金在先，後來接受同公司陳情，以協調會方式東豐閣與國有財產局間的土地承租案爭議。高主張沒有圖得任何人利益，判他有罪違反憲法權力分立原則。

大法官認為，高志鵬爭執的只是確定終局判決的認事用法是否得當，沒具體敘明貪汙治罪條例哪裡有違反憲法、侵害他的哪一項基本權利，依現行法制，法院裁判本身和所持見解，不能拿來聲請釋憲。高聲請釋憲不符合大法官審理案件法規定，大法官決議不受理。

2006年間，東豐閣向國有財產局申請續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，公司合夥人陳朝雄等人請高志鵬國會助理姚糧鈿（判刑1年4月，褫奪公權2年）託高向國產局遊說。高2007年1月、3月邀時任國產局副局長蘇維成、局長郭武博到他的立院辦公室溝通，國產局函示中區辦事處同意東豐閣免拆除地上物的承租申請，中區辦事處遂改變原先見解，4月30日准予出租，高拿到「政治捐獻」50萬元。